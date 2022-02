WP: Kansallisarkisto pyytää tutkimusta Trumpin presidenttikauden asiakirjojen käsittelystä – repi papereita ja vei arkistoja kotiinsa

The Washington Post -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain kansallisarkisto on pyytänyt oikeusministeriötä tutkimaan, onko entinen presidentti Donald Trump rikkonut lakia presidentin asiakirjojen arkistoimisesta.

Kansallisarkisto on vahvistanut, että 15 laatikollista asiakirjoja on löytynyt Trumpin Mar-a-Lagon-kodista Floridassa. Joukossa on muun muassa virallista kirjeenvaihtoa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa sekä kirje, jonka Trumpin edeltäjä Barack Obama jätti vallan vaihtuessa seuraajalleen Valkoiseen taloon.

Trumpilla on lisäksi tapana repiä asiakirjoja, vaikka laki kieltää presidentin asiakirjojen tuhoamisen. Niitä on jouduttu teippaamaan yhteen.

Tutkinta ei välttämättä johda syytteeseen

Trump on kommentoinut sanomalla, että hänen suhteensa kansallisarkistoon on täysin päinvastainen kuin media on sanonut. Trumpin mukaan on ollut kunnia tehdä kansallisarkiston kanssa yhteistyötä hänen perintönsä säilyttämiseksi virallisesti.