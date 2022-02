Poliitikot antoivat Ylellä poliisille puhtaat paperit rahankäytöstä - “Ei se poliisi toimi reinikaistyyppisellä toiminnalla enää”

– Eräät arvostetut kollegani ovat jo sanoneet, että mihin poliisi hassaa ne rahansa, miksi poliisi ruikuttaa aina rahasta, ja valtiovarainministeriö käyttää aina punakynää. Nyt toivon, että [selvitys] on sellainen selkänoja, että tässä on tosi kyseessä. Ja ICT-kulut ja kiinteistökulut, onko niitä hyvin hoidettu. Poliisihan on tehnyt jo pitkään esityksiä, tiekarttaa, miten näitä kehitettäisiin. Mutta kun rahoitus puuttuu, punakynä on käynyt.