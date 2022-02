Sastamalalainen Kalaneuvos ostaa Heimon Kalan Virosta takaisin Suomeen

Hukkasen yrittäjäperheen omistamat Kalaneuvos ja Nordic Trout ostavat virolaisomisteisen Heimon Kala Oy:n. Heimon Kala harjoittaa kalankasvatusta ja -jalostusta. Ostajayrityksissä on samaa osaamista: Kalaneuvos on kalanjalostus- ja Nordic Trout kalankasvatusyritys.

Ostajan mukaan Heimon Kala on ajanut Kokkolan tuotantoa alas viime syksystä lähtien. Alkujaan suomalainen Heimon Kala on ollut pitkään virolaisessa, viimeksi AS PRFoodsin omistuksessa.