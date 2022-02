Walt Disney osti suomalaisen dokumenttisarjan ensimmäistä kertaa koskaan – tuottaja: "Suomalainen sotahistoria tulee näkymään laajalti"

Suomalainen dokumenttisarja pääsee laajaan kansainväliseen levitykseen ensimmäistä kertaa koskaan.

Amerikkalainen viihde- ja mediajätti Walt Disney Company on ostanut Vaietut arktiset sodat -dokumenttisarjan esitysoikeudet.

Ylen alkuperäissarja nähdään National Geographic -kanavalla. Kanava näyttää sarjaa aluksi Belgiassa. Alankomaissa ja Luxemburgissa.

Toisen maailmansodan arktisista tapahtumista kertova sarja on jo ennen valmistumistaan myyty kaikkiin Pohjoismaihin poislukien Islanti.

Pohjoissuomalaisen tuotantoyhtiö NTRNZ median tuottama sarja kertoo toisen maailmansodan vähiten tunnetuista tapahtumista. Sarja on ollut kehitteillä vuodesta 2018 ja tuotannossa lähes kaksi vuotta. Sarjaa on kuvattu Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Venäjällä, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Vaietut arktiset sodat on ensimmäinen Suomessa tuotettu kansainvälinen dokumenttisarja.

Sarjan vastaavan tuottajan Teemu Hostikan mukaan kyseessä on ensimmäinen Ylen alkuperässarja joka myydään Walt Disney Companylle.

– Se on meille iso tunnustus. Suomen, Euroopan ja maailman mittakaavassa meillä on hyvin pieni tuotantoyhtiö, joka nyt saa jalansijaa maailmanmarkkinoilla omilla sisällöillään, Hostikka sanoo.

Sarjan esitysoikeuksista käydään kaiken aikaa neuvotteluja eri puolille maailmaa.

– Parhaassa mahdollisessa tapauksessa tämä sarja tulee näkymään ympäri maapalloa, oikeuksista keskustellaan koko ajan. Suomalainen sekä pohjoismainen sotahistoria tulee näkymään kansainvälisesti hyvin laajalti.

Kertomattomia sotatarinoita riittäisi jatko-osiin

Toisen maailmansodan tapahtumia on käsitelty sadoissa eri sarjoissa ja elokuvissa, mutta pohjoisen alueen tapahtumia ei olla koskaan aiemmin käsitelty kokonaisuutena. Vasta viime vuosina arktisen alueen tapahtumat, Norjan miehitys ja Lapin sota ovat alkaneet siirtyä historian kirjoista elokuviksi.

– Tässä on ollut hyvät ennusmerkit ihan alusta lähtien. Aihe on ollut kiinnostava. Se, kuinka ajankohtainen tämä sarja on tässä maailmantilanteessa., sitä emme pystyneet silloin vuosia sitten arvaamaan kun tätä tehtiin, Hostikka toteaa.

Hostikka asettelee sanojaan varovasti sarjan mahdolliselle jatkolle. Sitä on kuulemma mietitty, mutta tähänastinen on ollut valtava urakka, joten katseita ei vielä ole siihen suuntaan käännetty.

– Toisen maailmansodan jälkeen tuli hyvin mielenkiintoinen ajanjakso, joka kosketti Pohjoismaita pohjoisella ja arktisella alueella. Siellä on vielä paljon käsittelemätöntä ja tuntematonta asiaa. Miksi ei voisi viitata sitten myös toiseen maailmansotaan, Hostikka pohtii.

Vaietut arktiset sodat esitetään ensimmäisenä Suomessa. Kaikki kuusi jaksoa julkaistaan Yle Areenassa maanantaina 14. helmikuuta ja ensimmäinen tv-esitys on Yle Tv1:llä keskiviikkona 16. helmikuuta.

Aiheesta on tulossa myös podcast-sarja. Arktisten sotien kaiut on kuunneltavissa Yle Areenassa alkaen 16. maaliskuuta ja Yle Radio 1:ssä 7. huhtikuuta lähtien. Sarjan on tuottanut Ylelle NTRNZ Media.