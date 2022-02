Saastuneen öljysataman paikalle rakennettiin valtava vihreä keidas – nyt se on Suomen laadukkain puisto

Katariinan meripuisto Kotkassa on voittanut yleisöäänestyksen suosituimmasta suomalaisesta Green Flag Award -tunnuksen saaneesta puistosta. Katariinan meripuisto sai yhteensä 154 ääntä. Kaikkiaan ääniä annettiin 434 kappaletta.

Kotkan keskustan eteläisimmässä kärjessä sijaitseva Katariinan meripuisto on yli 20 hehtaarin suuruinen monipuolinen puisto- ja virkistysalue. Puiston historia on mielenkiintoinen, sillä nykyään se on kansanpuisto, jossa viihtyvät kaikenikäiset kaupunkilaiset ja ulkopaikkakuntalaiset. Aikaisemmin sen tilalla sijaitsi kuitenkin ankea öljysatama.