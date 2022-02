Asta Lepän kolumni: Unelmapuheet suistavat nuoret vuosiksi elämän välitilaan

Helsingin Uutisten jutussa (siirryt toiseen palveluun) espoolainen opinto-ohjaaja Jarkko Währn oli huolissaan ylioppilaista, jotka eivät päässeet jatko-opintoihin. “Pahimmillaan nuori jää välivuosien viidakkoon ilman ammattipätevyyttä”, Währn sanoi. “Syrjäytymisen riski on tällaisessa tilanteessa korkea, varsinkin, jos perheen tuki puuttuu.”

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 peräti 70 prosenttia uusista ylioppilaista ei jatkanut heti opintojaan – joko vapaaehtoisesti tai tahtomattaan – ja vielä senkin jälkeen, kun keväällä 2020 opiskelupaikkoja lisättiin, luku oli yhä 63 prosenttia. (siirryt toiseen palveluun) Toki välivuoden pitäminen on ymmärrettävää ja yleistä, enkä minäkään halua hoputtaa “suorittamaan elämää”. On silti hätkähdyttävää, että vielä kolmen vuoden jälkeenkin vajaa kolmannes ylioppilaista on edelleen vailla opiskelupaikkaa.