Ulla Järven kolumni: Jos potilasta kotiin ajava taksikuski on vasta ensimmäinen, joka pahoittelee keskenmenoa, jokin mättää

Yllätyin, kun luin europarlamentaarikko Ville Niinistön (vihr.) ja hänen puolisonsa Hennariikka Anderssonin haastattelun (siirryt toiseen palveluun) tammikuussa Me Naiset -lehdessä. Jutussa kerrottiin, kuinka kesällä kihlautunut pari on kokenut puolentoista vuoden aikana viisi keskenmenoa.

Keskenmenoihin liittyy häveliäisyyttä , jota on vaikea selittää. Moni nainen kokee, että hänen kehonsa on pettänyt hänet luonnon antamassa yksinkertaisessa perustehtävässä: kasvattaa ja synnyttää lapsi.

Mutta tehtävä on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Alkion varhainen kehittyminen on niin monimutkainen tapahtumasarja, ettei tiede ole vieläkään pystynyt sitä kunnolla ymmärtämään. Hedelmättömyyshoidoissakin epäonnistutaan useammin kuin onnistutaan.

Vanhemmuus on jatkuva julkisen keskustelun myllertämä elämänvaihe. Lasten hankkimista vatvotaan mediassa milloin oikeutena, milloin velvollisuutena. Abortti on politiikanteon väline, ja lastenkasvatuksesta saadaan aikaan ilmiriitoja.

Keskenmeno sen sijaan on sana, jota kartetaan. Välttämättä edes tytär ei kerro siitä äidilleen, eikä äiti kerro tyttärelleen.

”Miksi kukaan ei kertonut, että minulle voi käydä näin? Minähän olen elänyt aina oikein!” Tällaisia kommentteja sain kuulla useinkin, kun keskenmenoja käsittelevä tietokirjani, Syntymätön (siirryt toiseen palveluun) , ilmestyi viisitoista vuotta sitten. Se oli ensimmäinen – ja on tietääkseni yhä ainoa – keskenmenoja käsittelevä yleistajuinen tietokirja Suomessa.

Se, että kirjan kirjoitti terveystoimittaja, eikä lääkäri, herätti ihmettelyä. Minä en ihmetellyt. Lääketieteilijät kirjoittavat mieluiten ongelmista, jotka he osaavat ratkaista. Keskenmenojen syistä tiedetään yhä kovin vähän. Keskenmenoa ei vieläkään pystytä pysäyttämään, eikä tuskin koskaan estämään. Yleensä syyn katsotaan olevan sikiön kromosomipoikkeavuuksissa, (siirryt toiseen palveluun) jolloin ”luonto keskeyttää raskauden etenemisen”.

Ja miehelläkin pitää olla oikeus puhua kokemuksestaan. Me Naiset -lehden jutussa suunvuoron saa myös Ville Niinistö. Sekään ei ole ihan tavallista. Mieheltä edellytetään järkähtämätöntä tukea naiselle, mutta avoimeen tapaansa Niinistö pohtii: ”Minullakin on oikeus surra. Pitää myös surra, eikä vain kestää”. Kertominen omalle lähipiirille auttoi Niinistöä.

On hienoa, että internet tarjoaa runsaasti tietoa ja vertaistukea keskenmenon kohdanneille. Saatavilla on jopa opastusvideoita. Silti mieleeni jäi eräältä sairaalan videolta lause: ”Keskenmenon jälkeen voit elää aivan normaalisti”. Jokainen keskenmenon kokenut tietää, että et voi.