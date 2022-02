Florida aikoo kieltää puhumasta homoseksualisuudesta ja sukupuoli-identiteetistä alakoulussa – "Hyökkäys eniten suojelua tarvitsevia vastaan"

Konservatiivien ajama lakiesitys on edennyt valiokuntakäsittelyyn. Esitys on hyväksytty osavaltion senaatin valiokunnassa ja sitä tukee republikaaninen kuvernööri Ron DeSantis.

Lain vastustajat puolestaan katsovat, että laki on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vastainen, ja vahingollinen lapsille.

Biden: Taistelemme lasten suojelemiseksi

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustavien aktivistien ohella laki on saanut varpailleen muun muassa Valkoisen talon. Se lupaa suojella oppilaita tällaiselta "haitalliselta" lainsäädännöltä.

– Kaikki vanhemmat toivovat, että päättäjät takaavat lasten turvallisuuden ja vapauden. Floridan konservatiiviset poliitikot hylkäsivät tänään nuo perusarvot edistämällä lainsäädäntöä, joka hyökkää eniten suojelua tarvitsevia lapsia vastaan – LGBTQI+-oppilaita, joita jo uhkaa kiusaaminen ja väkivalta vain siksi, keitä he ovat, Valkoinen talo sanoo lausunnossaan.

Presidentti Joe Biden tviittasi, että hän haluaa jokaisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvan lapsen – erityisesti niiden, joihin tämä "vihamielinen" laki vaikuttaa — tietävän, että heitä rakastetaan ja heidät hyväksytään sellaisena kuin he ovat. Hän lupasi hallintonsa taistelevan heidän suojelemisekseen.

Florida ei ole yksin

– Kautta maan näemme republikaanijohtajien säätelevän sitä, mitä oppilaat saavat tai eivät saa lukea, mitä he saavat tai eivät saa oppia ja mikä huolestuttavinta, mitä he saavat tai eivät saa olla, sanoo Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki .

Muun muassa Arizonassa on vireillä esitys, jonka mukaan opettajien on kerrottava vanhemmille, jos heidän lapsensa nostaa esiin kysymyksen sukupuoli-identiteetistään. Indianassa esitetään, että koulujen on saatava vanhemmilta lupa ennen keskustelua seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä.