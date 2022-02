Annikki Niiranen on johtanut sote-yhtymää seitsemän vuotta, ja saanut siksi täyslaidallisen rapaa niskaansa: "En käynyt kaupassa puoleen vuoteen"

Keltaisella tuolilla vaaleassa huoneessa istuu Annikki Niiranen . Hän kirjoittaa tietokoneella pöytänsä äärellä Kotkassa Takojantiellä. Työpäivän ensimmäinen tunti kuluu sähköpostien läpikäymiseen. Sen jälkeen on tiedossa kokoontumisia erilaisten sosiaali- ja terveysasioiden parissa.

Niiranen on ollut Kymenlaakson sosiaali- ja terveysasioiden keulakuva miltei seitsemän vuoden ajan. Hänet valittiin toukokuussa 2015 silloisen sote-kuntayhtymä Carean toimitusjohtajaksi Kouvolan apulaiskaupunginjohtajan paikalta.

Viimeiset kaksi vuotta Niiranen on toiminut Kymenlaakson kuntien omistaman sote-kuntayhtymä Kymsoten toimitusjohtajana.

– Vapaa-ajalla olen äiti, isoäiti ja kumppani. Tykkään siitä, että ympärillä on hälinää. Töissä olen enemmänkin asiakeskeinen kuin ihmiskeskeinen, Niiranen kuvailee.

Kritiikki on ollut välillä niin murskaavaa, ettei sote-yhtymän johtaja Annikki Niiranen käynyt puoleen vuoteen edes kaupassa sen takia. Niiranen kertoo haastattelussa myös lapsuudestaan ja hyvinvointialueen tulevaisuudesta. Häntä haastattelee Minna Heikura.

Kolarin tytöstä toimitusjohtajaksi

– Lähtökohdista riippumatta minulle on mahdollistettu se, että olen pystynyt opiskelemaan jopa kaksi tutkintoa. Haluan jollain tavalla lastenlapsille mahdollistaa sen, että meillä on vakaat yhteiskuntaolot ja mahdollisuus kehittää itseä.

– Saan aika paljon suoraakin palautetta. On yksinkertaisempaa ja helpompaa, kun pääsen puhumaan ihmisten kanssa ja kertomaan, mihin mikäkin asia liittyy. Vaikka emme olisi samaa mieltä asioista, ihmisten on helpompi saada oma ymmärrys ja käsitys siitä, miksi joku ratkaisu on tehty.