Päiväkotipaikoista on kova pula Oulussa: päivittäin tarvittaisiin satoja paikkoja nykyistä enemmän

Oulussa on kova pula pienten lasten päiväkotipaikoista. Varsinkin pienten alle kolmivuotiaiden lasten hoitotarve on lisääntynyt viime vuoden lopussa.

Päivittäinen tilanne vaihtelee, mutta vaje on noin 100–300 hoitopaikan suuruinen.

Oulun varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi arvioi, että tilanteen taustalla on useita syitä. Hänen mukaansa näyttää siltä, että perheissä on viime vuoden lopun jälkeen työllistytty tai päästy kursseille, jolloin hoitotarve on lisääntynyt varsinkin pienen lasten perheissä.