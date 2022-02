F-Securen toimitusjohtajan syyte pörssirikoksesta hylättiin hovioikeudessa – tuomittiin aiemmin käräjillä sakkoihin

Hovioikeuden mukaan kyse ei ollut sisäpiirintiedosta

Käräjäoikeudesta poiketen hovioikeus katsoo, että tietämys Telenor Norwayn kaupasta ei ollut olennaista. Hovioikeuden mukaan kaupoissa on ollut kysymys Comptelin tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä tilauksista.

Sisäpiirintieto on tietoa, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Se määritellään tiedoksi, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä tukena. Jos esimerkiksi toimitusjohtajalla on julkistamaton tieto tulevasta liiketoimesta, joka sinkoaa yhtiön pörssinousuun, toimitusjohtaja ei saa hankkia osakkeita hyötyäkseen tulevasta pörssinoususta.