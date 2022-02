Kirjallisuustoimittaja listasi kirjallisuuspalkintojen saajat vuosikymmenien ajalta, ja yllättyi – suuri muutos tapahtui viime vuosina

Suomessa jaetaan vuosittain kymmeniä kirjallisuuspalkintoja. Ne herättävät paljon keskustelua ehdokasasettelusta lähtien, sillä kyse on makuasioista.

Mikä selittää naisten nousun?

Naiskirjailijoiden määrä on ollut kasvussa jo pitkään. Seppo Puttosen mukaan naiskirjailijoiden vahvalle tulemiselle viime vuosikymmenen aikana ei ole yhtä ainoaa selitystä.

Puttosen mukaan naiskirjailijoiden nousu alkoi jo sodan jälkeen 1950-luvulla, kun he kirjoittivat esimerkiksi kirjoja lapsille.

Puttonen väittää, että sama ilmiö on tapahtunut naiskirjailijoiden aiheissa 2010-luvulla.

– Esimerkiksi Sirpa Kähkönen on kirjoittanut vuosia sodasta, joka on mikrohistoriaa, kotirintamaa sekä lasten ja naisten toiminnan kuvausta.

Puttonen nostaa myös esiin kustannustoimittajat, jotka ovat avainasemassa kirjailijoiden nostamisessa esiin. Myös heidän joukossaan naisten osuus on vuosien varrella kasvanut.

– Viime vuosina kustannustoimittajiksi on noussut naisia, jotka osaavat kuunnella herkällä korvalla, mikä lukijoita kiinnostaa tällä hetkellä. Mielestäni paras kustannustoimittaja on Salla Pulli, jonka kirjailijoilla on viime vuosilta eniten Finlandia-ehdokkuuksia.