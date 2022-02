Mehiläisen ja Päijät-Soten yhteisyrityksen ensimmäinen vuosi tuotti tappiota ja vilkasta keskustelua kaupunkilaisten someryhmissä

Harvan yrityksen alkutaivalta on seurattu niin tiukasti kuin terveysjätti Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perustaman Harjun terveyden. Harjun terveys tuottaa perusterveydenhuollon palvelut yli 130 000 asukkaalle Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä. Yhteisyrityksen ensimmäinen toimintavuosi on takana ja tulosta tuijottavat omistajien lisäksi poliittiset päättäjät ja päijäthämäläiset asukkaat.

Ainakaan ensimmäisenä vuotena voittoa ei syntynyt. Tappiota tuli 276 000 euroa (-0,7 % suhteessa liikevaihtoon). Toimitusjohtaja Petja Orren mukaan tulos oli odotettu. Ensimmäisenä vuotena toimintaan investoitiin, koulutettiin henkilökuntaa ja kehitettiin digipalveluita.

– Olemme pystyneet tuottamaan enemmän palveluita ja parempaa hoidon saatavuutta samalla hinnalla kuin aiemmin. Mutta emme tietenkään voi tehdä pitkään tappiota. Tämän ja ensi vuoden tavoite on, että olemme itsenäisesti elinkelpoinen yritys, sanoo Orre.

Kriitikot pelkäävät, että uusi yritys tekee verovaroin voittoa, joka valuu tuntemattomien omistajien taskuihin. Omistajat puolestaan haluavat, että rahat riittävät tuottamaan juuri niin laadukkaat palvelut kuin tilauksessa on sovittu. Asukkaat vertailevat kokemuksiaan yhtiön omiin tyytyväisyysmittareihin. Lahtelaiset jaksavat vertailla saamaansa palvelua erilaisissa someryhmissä.

– Palaute on tervetullutta ja kansalaiskeskustelu on tärkeää. Mutta kun Harjun terveys on osallistunut somekeskusteluihin joskus iltamyöhäänkin, niin pikkuhiljaa pitäisi alkaa palata normaaliin, huokaa Päijät-Soten toimitusjohtaja Marina Erhola.

Harjun terveyden toimitusjohtaja Petja Orre kertoo henkilökunnan saatavuudesta ja vastaa nuorten lääkäreiden kritiikkiin. Marjo Pirilä haastattelee.

Etävastaanotot paransivat hoitoon pääsyä

Harjun terveys keskitti alkuvuonna vastaanottonsa Lahdessa pääterveysasemalle ja aloitti uudenlaisen tiimityömallin. Potilaan hoito alkaa ensimmäisestä puhelinkontaktista. Kiireettömän vastaanottoajan on saanut pääsääntöisesti samalle tai seuraavalle päivälle, jos se on ollut tarpeen. Puheluihin vastattiin keskimäärin joulukuussa 33 minuutissa avosairaanhoidossa. Suunterveydenhuollossa vastaamisaika on 47 minuuttia. Vasteaika on tavoiteltua pidempi.

Joskus lahtelaiset kyseenalaistavat Harjun terveyden antamia lukuja. Someryhmissä ja lehtien tekstiviestipalstoilla ihmetellään, miksi takaisinsoittoa ei koskaan kuulunut.

– Puheluita tulee sen verran paljon, että on mahdollista, että yksittäisen potilaan kohdalla käy yksittäinen virhe. Yritämme parhaamme mukaan selvittää mistä on kyse, sanoo Orre.

Puhelinasioinnin lisäksi Harjun terveydellä on käytössään Mehiläisen kehittämä Digiklinikka, jonka lääkärivastaanottojen määrä on 10 prosenttia kaikista Harjun terveyden lääkärivastaanotoista. Harjun terveyden asiakkaiden lisäksi Digiklinikka laajeni loppuvuodesta Asikkalan, Hollolan ja Padasjoen sotekeskusten käyttöön.

Oma Mehiläinen -sovelluksen on ottanut käyttöön yli 51 000 asukasta, mikä on 39 prosenttia Harjun terveyden väestöpohjasta. Digiklinikka on etenkin nuoremman väen suosiossa. Käyttäjien keski-ikä on 32 vuotta.

Mehiläisen digiklinikan keskimääräinen vasteaika on 6,7 minuuttia. Digiklinikan lääkärit ovat Mehiläisen omia lääkäreitä, jotka voivat olla missä päin Suomea tahansa. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Henkilöstön vaihtuvuus on suurta

Myös tilaaja eli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on tyytyväinen ensimmäisen vuoden tuloksiin, vaikka parannettavaakin löytyy. Hyvinvointiyhtymän hallinnollinen asiantuntijaylilääkäri Petteri Jyrkinen seuraa herkeämättä Harjun terveyden mittareita ja ottaa vastaan asiakaspalautetta.

– Tavoitteemme hoitoon pääsyn nopeuttamisesta ja digipalveluiden tehokkaammasta käytöstä onnistuivat hyvin, sanoo Jyrkinen.

Kuntayhtymä on kuitenkin kiinnittänyt huomiota Harjun terveyden henkilöstön vaihtuvuuteen ja edellyttää yhtiöltä tilanteen vakiinnuttamista.

– Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurempaa kuin meidän omassa toiminnassa keskimäärin. Siitä kärsii hoidon jatkuvuus.

Päijät-Soten hallinnollisen asiantuntijaylilääkärin Petteri Jyrkisen mukaan asukkaat tekevät valitettavan harvoin muistutuksia saamastaan palvelusta. Kriittistä palautetta annetaan mieluummin sähköpostilla, somekeskusteluissa ja lehtien yleisönosastoilla. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Jyrkinen ei kerro irtisanoutuneiden lukumääriä, mutta heitä on Harjun terveyden kaikilla ammattialoilla. Irtisanoutumisia oli eniten toiminnan alkuvaiheessa.

– Alkuun tapahtui isoja muutoksia ihmisille, jotka olivat vuosia tottuneet tekemään töitä tietyllä tavalla. Toiset pitävät hyvänä, että asiointi etänä on nopeampaa ja toiset kaipaavat fyysisiä käyntejä. Tämä näkyy myös potilailla.

Petteri Jyrkinen kertoo, että eniten palautetta tulee hoitoon pääsystä. Vaikka se on parantunut, monet kokevat, että he eivät pääse fyysiselle vastaanotolle silloin kuin olisi tarve. Jyrkisen mukaan vastakkainasettelu tehokkuuden ja ihmisten kokemusten välillä on väistämätön.

– Jos haluamme tehokkuutta ja lääketieteellisesti tai toiminnallisesti optimaalista ratkaisua, se ei välttämättä vastaa potilaan toivomuksia. Kumpikaan osapuoli ei saisi asettua jämähtäneisiin linjoihin, vaan asiakasta on kuunneltava ja palautteet otettava vakavasti, sanoo Jyrkinen.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallinnollinen asiantuntijaylilääkäri Petteri Jyrkinen valvoo, että Harjun terveys toimii sopimuksen mukaan. Marjo Pirilä haastattelee.