Susijahti, joka ei koskaan alkanut – näin repivä riita susista leimahti jälleen

– Susikeskustelu on radikalisoitunut viime vuosina. Some-keskustelu on muuttanut sitä, kuinka kärjekkäästi epäluottamusta halutaan tuoda esille. Se näkyy myös maastossa. Tiedän Luonnonvarakeskuksen työntekijöitä, joita on uhkailtu ja heidän työtään on hankaloitettu.