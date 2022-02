Koronamielenosoittajat ja poliisi ottivat yhteen Uuden-Seelannin parlamenttitalon edustalla – yli 120 otettiin kiinni

Protestoijat tekivät Uuden-Seelannin alkuperäisväestön maorien kuuluisaa haka-tanssia ennen kuin ottivat yhteen poliisin kanssa. Poliiseja potkittiin ja lyötiin, ja poliisi käytti paprikasumutetta muutamia mielenosoittajia kohtaan, kun he vetivät kaksi poliisia joukon keskelle. Kahnauksissa tuli vain lieviä loukkaantumisia.

Mielenosoittajien hampaissa ovat Uuden-Seelannin tiukat koronatoimet. Maassa on määrätty pakkorokotukset monilla julkisen hallinnon aloilla, kuten terveydenhuollossa, poliisissa, kouluissa ja armeijassa. Rokotuksista kieltäytyviä uhkaa työpaikan menettäminen.

Uusi-Seelanti on halki pandemian tullut tunnetuksi maailman järeimpiin kuuluvista koronatoimistaan. Saarivaltio on selvinnyt pandemiasta vain reilulla 50 kuolemalla pitämällä rajansa tiukasti kiinni. Viime viikkoina viruksen omikronmuunnos on kuitenkin saanut tartunnat myös Uudessa-Seelannissa nopeaan kasvuun.