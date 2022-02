Lastensuojelulaitoksen jälkeen Mallaa, 18, odotti vapaus, mutta muutos ei vastannut haaveita – "Muutin omilleni, mutta en pärjännyt kotona"

Ensimmäinen oma asunto odottaa sisustettuna. Se on ollut kuukauden tyhjillään, odottamassa tätä päivää.

Malla on täyttänyt 18, mikä tarkoittaa, että hän pääsee muuttamaan pois lastensuojelulaitoksesta, jossa on viettänyt edelliset viisi vuotta.

On joulukuun 4. päivä ja Malla viettää syntymäpäivänsä yksin uudessa asunnossa. Hän järjestää laitokselta mukaan otettuja vaatteita ja viimeisiä tavaroita paikoilleen.

Edellisen kerran Malla muistaa olleensa yksin 13-vuotiaana. Sen jälkeen laitoksissa on valvottu Mallan tekemisiä vuorokauden ympäri.

Ensimmäisen yö yksin on levoton. Yhtäkkiä kukaan ei ole katsomassa perään, ovet ovat auki ja hän saa itse päättää, mitä tekee milloinkin.

Yksin ensimmäistä kertaa

Lastensuojelun piirissä kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria on vuosittain 20 000. Joka vuosi heistä noin 1 500 täysi-ikäistyy.

Silloin heillä on edessään sama tilanne kuin Mallalla. Yhdessä yössä he siirtyvät lastensuojelusta aikuisuuteen.

Vaikka itsenäistyminen on usein nuoren hartain toive, eivät asiat usein suju haavekuvien mukaan, Lastensuojelun keskusliiton asiantuntija Johannes Jahnukainen kertoo.

– Jos taustalla on traumaa, niin yksin oleminen on vaikeaa. Ikävät asiat puskevat silloin päälle, eikä voikaan mennä hakemaan ohjaajaa laitoksen käytävältä, vaan on keksittävä jotain muuta.