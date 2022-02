Ylen kysely rehtoreille: koulujen sijaispula pahempi kuin koskaan – “Päteviä sijaisia ei ole ollut viime vuosina, tänä vuonna ei edes epäpäteviä”

Sijaispula kouluissa pahenee. Kouluilla on suuria vaikeuksia löytää sijaisopettajia poissaolojen paikkaamiseksi.

Yle teki yhteistyössä Suomen Rehtorit -yhdistyksen kanssa kyselyn peruskouluihin ja lukioihin. 94 prosenttia kyselyyn vastanneista rehtoreista totesi, että pätevien sijaisten saamisessa on vaikeuksia. Kyselyyn vastasi 163 rehtoria eri puolilta Suomea.

“Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on täysin mahdotonta saada päteviä tekijöitä. Myös pitkäaikaisiin sijaisuuksiin voi olla 0 hakijaa. Erityisen vaikeaa on löytää aamulla sairastuneen tilalle ketään.”

“Erityisesti puutetta on erityisopettajista ja erityisluokanopettajista, mutta myös luokan- ja -aineenopettajat tuntuvat kadonneen maan alle myös erittäin pitkissä sijaisuuksissa. Edes virkoihin tai koko vuoden määräaikaisiin, joissa olisi kesän palkka, ei tahdo löytää henkilöstöä.”

Kiteellä tilanne poikkeuksellisen hyvä

Arppen koulussa Kiteellä ongelma tunnistetaan, mutta rehtori Sari Martikainen on tyytyväinen koulun tämänhetkiseen sijaistilanteeseen.

– Meillä on onneksi useampia eläkkeelle jääneitä opettajia sijaisringissä. Lisäksi olemme organisoineet sijaisten hankinnan niin, että siihen osallistuu koko hallintotiimi eli lisäkseni apulaisrehtori ja koulusihteeri, Martikainen kertoo.

Isoissa kouluissa sijaisjärjestelyjen miettiminen on joka-aamuinen urakka.

Pahimmillaan kolmannes opettajista poissa

Yli kolme neljännestä kyselyyn vastanneista rehtoreista kertoo, että sijaistilanne on huonontunut entisestään kuluvan lukuvuoden aikana. Yksi selkeä syy on korona.

“Pahimmillaan noin 30 prosenttia opettajista on ollut sairauslomalla tai karanteenissa samaan aikaan. Sijaisia, edes epäpäteviä tai jotain opetuskokemusta omaavia, ei ole ollut tarjolla.”

Kaksi kolmannesta rehtoreista vastaa kyselyssä, että sijaisuuksia on jäänyt täyttämättä.

“Kahden opettajan opetusryhmissä on menty yhdellä opettajalla. Iltapäiväkerhossa on yhdistetty oppilasryhmiä koronaohjeen vastaisesti.”

Arppen koulun apulaisrehtori Arja Makkonen, koulusihteeri Auli Hirvonen ja rehtori Sari Martikainen tekevät tiivistä yhteistyötä sijaisten hankinnassa. Heidän mukaansa koulun sijaistilanne on tällä hetkellä yllättävän hyvä.

Eläkeläisopettajat kullanarvoisia kouluille

Kiteellä apulaisrehtori Arja Makkonen tarkistaa aamuisin heti herättyään, onko opettajilta tullut viestejä poissaoloista. Makkonen vastaa myös lukujärjestyksistä, joten hän on perillä siitä, milloin kullakin opettajalla on hyppytunteja.

Yliopistokaupunki Joensuuhun on Kiteeltä matkaa 70 kilometriä. Vain harva opiskelija lähtee matkaan päivän sijaisuuden vuoksi, mutta rehtoreiden onneksi vakituisten sijaisten listalla on useampia viime vuosina eläkkeelle jääneitä opettajia. Eläkeläiset ovat monen koulun pelastus.

– Syksyllä tein päivän, maksimissaan viikon mittaisia sijaisuuksia. On tärkeää, että koulu ja oppilaat ovat tuttuja. Ihan vieraaseen ympäristöön en lähtisi, Uuksulainen sanoo.

Luokanopettaja Kari Uuksulainen jäi elokuussa eläkkeelle, mutta on tehnyt sen jälkeen sijaisuuksia. Eläkeläisopettajat ovat kouluille kullanarvoisia sijaisia.

Melkein kuka tahansa "järkevä aikuinen" kelpaa

Sijaisista on pulaa kaikkialla Suomessa, niin suurissa kaupungeissa kuin pienillä paikkakunnilla. Perinteisesti yliopistokaupungeissa sijaistilanne on ollut muita paikkakuntia parempi, mutta näin ei välttämättä enää ole.

“Lyhyisiin poissaoloihin on ollut vaikea saada välillä ketään, pätevyyttä näillä harvoin on. Pääkaupunkiseudulla ‘itsenäisesti ja järkevästi oppilaitten kanssa toimiva tolkun aikuinen’ on päivän sijaisuuteen jo onni.”