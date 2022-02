Pienen lapsen murhasta syytetty äiti on syyntakeeton – oikeus antaa tuomion helmikuun lopussa

Pirkanmaan käräjäoikeus on käsitellyt tänään torstaina rikostapausta, jossa tamperelaisnaista syytetään pienen lapsensa surmasta. Seitsemän kuukauden ikäinen lapsi löytyi kuolleena Tampereen Särkijärven rantavedestä viime toukokuussa.

Syyttäjä vaatii äidille elinkautista vankeusrangaistusta. Rangaistusta määrättäessä on mukaan otettava huomioon vastaajaa koskeva mielentilalausunto.

Syyttäjän mukaan teko on tehty vakaasti harkiten. Lapsi on ollut täysin puolustuskyvytön, minkä vuoksi surma on tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Nainen oli hakenut myös internetistä etukäteen tietoa lapsensurmista ja kyseisen lääkkeen maksimiannoksesta.