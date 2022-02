Etätöitä Hondurasista ja puhetta "ilmastohysteriaa" vastaan – Yle selvitti, mitä Teuvo Hakkarainen on tehnyt ensimmäisellä meppikaudellaan

Sahuri Teuvo Hakkarainen on poikkeuksellinen europarlamentaarikko ainakin kahdesta syystä: hän on tehnyt merkittävän osan työstään etänä Hondurasista ja joutunut lisäksi meppikautensa aikana puukotetuksi.

Hakkarainen valittiin Brysseliin perussuomalaisten riveistä kesällä 2019. Ensimmäinen meppikausi on siis puolivälissä. Mitä Hakkarainen on parlamentissa tehnyt?

Yle on pyytänyt Hakkaraiselta ja tämän avustajilta haastattelua sarjaan kolmesti keväästä 2021 alkaen. Pyyntöihin ei ole vastattu, mutta avustajille soittamalla on selvinnyt, ettei Hakkarainen ole halukas haastateltavaksi.

Läsnä kohtuullisesti, vastuita vähän

Ainoassa valiokunnassaan eli ympäristövaliokunnassa Hakkarainen on viime lokakuuhun mennessä ollut läsnä 45 kertaa, kun kokouksia on ollut kaikkiaan 64. Lokakuun jälkeisten kokousten pöytäkirjoja ei ole vielä vahvistettu.

Hakkarainen on lisäksi varajäsen maatalousvaliokunnassa ja jäsen kahdessa harvoin kokoontuvassa valtuuskunnassa. Jäsenyyksiä ja varajäsenyyksiä on siis neljä, mikä on vähiten ensimmäisen kauden suomalaismepeistä. Muilla niitä on kuusi tai seitsemän.