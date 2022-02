Vera Kaunisvesi, 25, olisi ollut valmis pesemään pyykkiä tai jakamaan lääkkeitä – monen palkanmaksu keskeytyy yksityisissä sote-yrityksissä, sillä korvaavaa työtä ei ole

Korvaavaa työtä haastava löytää

– Yksityisellä puolella, erityisesti hoiva-alan yksiköissä, on voinut olla hankala löytää korvaavia töitä rokottamattomalle henkilöstölle. Jos on pieni hoivan yksikkö, jossa ollaan haavoittuvassa asemassa olevien kanssa tekemisissä, ei välttämättä ole muita tehtäviä joihin voidaan siirtää, Kause kertoo.

– Hoitajapula on ollut tekeytymässä jo pidempään ja siihen tarvittaisiin valtakunnallisia ratkaisuja. Erityisesti pieniltä toimijoilta tulee jonkin verran viestiä, että tämä on osaltaan pahentanut tilannetta. Isossa kuvassa tuntuma on, että on pärjätty aika hyvin tämän lain kanssa. Paikallisesti voi olla tilanteita, jotka ovat haastavia työnantajalle.