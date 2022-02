Uutuuskirja väittää: Trumpilla oli pakkomielle Pohjos-Korean johtajaan ja asiakirjoja vedettiin vessanpytystä alas Valkoisessa talossa

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on ainoa valtionpäämies, johon Yhdysvaltain entinen presidentin Donald Trump on kertonut pitävänsä yhteyttä virkakautensa jälkeen.

Asia selviää tuoreesta kirjasta The Confidence Man. Kirja paljastaa yksityiskohtia Trumpin virkakaudesta ja toiminnasta Valkoisessa talossa.

Toimittaja ja kirjailija Maggie Haberman kuitenkin huomauttaa, että kyse on Trumpin omista sanoista, eikä väitettä voida vahvistaa.

– Se mitä hän sanoo ja mitä on todella tapahtunut, ei aina sovi yhteen. Trump on kuitenkin kertonut ihmisille, että hän olisi ylläpitänyt jonkinlaista kirjeenvaihtoa tai keskustelua Kim Jong-unin kanssa, Haberman sanoi

Habermanin mukaan on tavallista, että valtionpäämiehet jatkavat yhteydenpitoa kollegoihinsa myös virkakautensa jälkeen. Trumpin kiintynyt suhde Kim Jong-uniin on ollut yleisesti tiedossa, joten on todennäköistä, että Yhdysvaltain entinen presidentti jatkoi yhteydenpitoa Pohjois-Korean johtajaan myös virkakautensa päätyttyä.