Eurooppa-kirje: Kirjeenvaihtajana Brysselissä saa tottua kyynelkaasun katkuun, ja nyt tänne puuhataan myös isoa Convoy-mielenosoitusta

Suomi on siis saanut oman versionsa Kanadasta alkaneesta Convoy-liikehdinnästä. Convoylaiset vastustavat muun muassa voimassa olevia koronarajoituksia ja vaativat polttoaineveron laskua sekä hallituksen eroa. Siinä on vaatimusta kerrakseen.

Suomalaista Convoy-viestiä on hämärtänyt joidenkin osallistujien humala ja toimittajiin kohdistuneet uhkaukset . Yhteinen nimittäjä monenkirjavalle mielenosoittajien joukolle vaikuttaisi olevan turhautuminen korona-ajan tiukkoihin rajoituksiin.

Rähinöiden hillitsemiseksi Belgiassa pohditaan erillistä lakia, joka rajoittaisi laittomuuksiin syyllistyneiden mahdollisuuksia osallistua mielenosoituksiin. Mallia on otettu (siirryt toiseen palveluun) jalkapallon maailmasta, missä huliganismia on kitketty samoin menetelmin.

Mikä on tapetilla Euroopassa juuri nyt, mitä tällä viikolla on hyvä tietää? Aiheita on koonnut tähän alle kollegani Anna Karismo.