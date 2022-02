Halla-ahon mukaan Venäjä siirtää maalitolppia ja luo konflikteja Krimin miehityksen "puskuriksi"

Jussi Halla-aho kirjoitti tiistaina Facebook-päivityksessään, että Venäjän kanssa neuvotteleminen on "turhaa tai täysin moraalitonta". Tuleva ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin sitä mieltä, että Venäjän kanssa täytyy säilyttää keskusteluyhteys.

– Tämä on se asia, josta pitäisi ennen kaikkea keskustella, mutta Venäjä on luonut tämän konfliktin puskuriksi ja suojaksi konfliktin Itä-Ukrainaan, jolloin Krim on ikään kuin unohtunut.