Varkaat ajoivat autoilla ovien läpi kauppoihin ja vetivät hinausköydellä bensa-asemien maksuautomaatteja irti – epäillään 27 varkaudesta

Poliisi on selvittänyt kesällä Etelä- ja Kaakkois-Suomessa tehtyjen lukuisten törkeiden varkauksien sarjan.

Tekijät käyttivät teoissaan varastettuja autoja, joilla he repivät irti kylmäasemien automaatteja ja ajoivat liikehuoneistojen ovista läpi. Varkaat iskivät ainakin Virolahdella, Miehikkälässä, Luumäellä ja Janakkalassa sijaitseville bensa-asemille. Osa teoista jäi yrityksiksi.

Tapauksen esitutkinta on nyt valmistunut, Kaakkois-Suomen poliisi tiedottaa. Syyttäjälle siirtyy yhteensä 27 varkautta, joista suurin osa on törkeitä. Ryhmän rikoksista saama rikoshyöty on ollut kokonaisuudessaan yli 110 000 euroa. Teoista koitui asianomistajille yhteensä yli 230 000 euron vahingot.