Koronasta johtuvia eläkehakemuksia jätetty hämmästyttävän vähän – varsinkin long covidiin liittyvät hakemukset on enimmäkseen hylätty

– Hakemuksia on tullut loppujen lopuksi verraten vähän suhteessa siihen määrään, kuinka paljon koronaa on sairastettu. Viime vuonna Varmaan tuli 21 työkyvyttömyyseläkehakemusta, joissa korona oli keskeinen tai keskeisin syy, ylilääkäri Jan Schugk työeläkeyhtiö Varmasta sanoo.

– Sairaalahoidossa oli mennyt viikkoja, jopa kuukausia. Toipuminen on ollut hidasta ja monille on jäänyt pysyviä keuhkovaurioita, jotka sitten ovat heikentäneet fyysistä suorituskykyä. Myös palautuminen on ollut hidasta. Heille on myönnetty enimmäkseen kuntoutustukea, koska on arvioitu, että vaikka vuosi on jo mennyt, seuraavien kuukausien aikana toipumista voisi tapahtua ja töihin paluu olisi mahdollista.