Oletko hakemassa kesätöitä? Kolme rekrytoijaa paljastaa, millainen on hyvä kesätyönhakija ja -tekijä

Millainen on hyvä kesätyöntekijä tai -hakija? Kysyimme kolmelta rekrytoijalta, jotka käsittelevät työssään satoja, jopa tuhansia hakemuksia.

Hyvästä hakemuksesta välittyy into ja asenne

Hakemus on ensimmäinen askel kesätyöpaikan hankkimisessa ja sen sisällöllä on merkitystä.

Satakunnan osuuskaupan henkilöstöjohtaja Päivi Huhtamaan mielestä erityisen hyvästä hakemuksesta välittyy hakijan asenne. Kaupan alalla tärkeintä on asiakaspalveluasenne, ja sen tulisi näkyä myös hakemuksesta.

– Jos hakemuksesta pystyy lukemaan, että nuori tykkää asiakaspalvelutyöstä, on iloinen, ahkera ja mielellään tekee kaikkia työaikoja. Sellainen on hyvä hakemus, Huhtamaa sanoo.

Rekrytoijan näkökulmasta huono asia hakemuksessa on, jos hakija listaa kovin tarkkoja rajoituksia siitä, milloin voi työtä tehdä: joko työaikojen tai kesätyön ajanjakson suhteen.

Tärkeintä kesätöissä on... Asenne!

– Tärkeintä on asenne ja halu tehdä töitä ja oppia uutta, painottaa HK Scanin Rauman ja Euran yksiköiden henkilöstöpäällikkö Anna Viitanen.

– Asenne ratkaisee -fraasi ei ole kulunut. Puhumme asiakaspalvelusta jo haastatteluvaiheessa, mitä hakija ajattelee sen olevan ja mitä se on käytännössä, Pajamo sanoo.

Satakunnan osuuskauppa palkkaa tänä kesänä noin 600 kesätyöntekijää, kertoo Päivi Huhtamaa. HK Scanin henkilöstöjohtaja Anna Viitanen on palkkaamassa Raumalle ja Euraan yli 150 kesätyöntekijää ja ISS Palveluiden Maria Pajamo hänkin satoja.

Kaikki työkokemus on arvokasta

Työkokemusta ei kesätöihin päästäkseen välttämättä tarvitse, mutta jos kokemusta jo on, ei sen tarvitse olla samalta alalta. Kaikki kokemus on arvokasta.

– Kokemuksena se oli älyttömän arvokas. Sanon aina nuorille, että sillä kahvilakokemuksella porskuttelin pitkään. Se kertoi työnantajille, että siinä on ahkera tyttö, joka haluaa tehdä töitä ja on tehnyt nuoresta saakka. Ja tietää minkälaista asiakaspalvelu ja työn tekeminen on.