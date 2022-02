Samma gamla vanliga -hitti tanssittaa kielestä huolimatta – nykyisin tekstin ymmärtämistä tärkeämpää on päästä biisin fiilikseen

Samma gamla vanliga on kuin teemakappale korona-aikaan. Huonommallakin kouluruotsilla ymmärtää, että nimi tarkoittaa sitä samaa vanhaa tavallista. Biisi myös rullaa eteenpäin ilman sen ihmeempiä nousuja kuin pari vuotta jatkunut pandemia. Silti se koukuttaa.

Kappale on viime aikojen suurimpia hittejä Suomessa ja Pohjoismaissa. Biisi on alunperin ruotsalaisräppäri A36:n tekemä, mutta täällä siitä tuli entistä isompi hitti, kun uuteen versioon otettiin mukaan suomalaisräppäreitä.

Suomalaisversiossa räppäävät Cledos, Ibe ja Averagekidluke. Mukana on edelleen A36, ja lopputulos on kielien sekamelska. Ruotsalaisen hokeman lisäksi räpeissä kuullaan suomea ja englantia.

Samma gamla vanliga -kappaleen suomalaisversio julkaistiin puoli vuotta sitten ja se oli Suomen Spotifyn soitetuin kappale koko syksyn ajan. Se keikkuu edelleen kymmenen suosituimman kappaleen joukossa.

Vastaavanlaista ruotsinkielisen kappaleen suosiota pitää hakea kaukaa. Mieleen tulevat Kent-yhtyeen hitit yli 20 vuoden takaa tai Den glider in -maalilaulu vuodelta 1995.

A36, eli 26-vuotias räppäri Geivar Hasado Shlaimon, vastaa videopuheluun Tukholmasta. Ruotsalais-assyrialainen artisti on innoissaan Samma gamla vanliga -kappaleensa suomalaisversion saamasta suosiosta. Siitä on sanottu, että se on jopa parempi kuin alkuperäinen.

Hän sanoo oppineensa paljon biisillä räppääviltä suomalaisilta ja Suomen räp-skenestä ylipäätään.

– Suomi kuulostaa räpättynä ranskalta tai espanjalta. En tiedä miksi. Kun kuulen ihmisten puhuvan suomea, niin ymmärrän, että se on suomea. Räpätty suomi on kuitenkin erilaista. Se on nopeaa ja tarttuvaa.

– Uskon, että muutaman vuoden päästä suomalainen musiikki voi pärjätä ulkomailla ilman, että se on englanniksi tai jollain muulla kielellä. Jengi katsoo enemmän artistia ja estetiikkaa, eikä sitä, mitä biiseissä puhutaan, sanoo räppäri Cledos. Kuva: Jani Saikko / Yle

Samma gamla vanliga oli jo alkuperäisenä kappaleena hitti Pohjoismaissa. Levy-yhtiö Warner Music näki mahdollisuuden tehdä biisistä vielä isomman ja siksi siitä tehtiin uudet versiot paikallisten artistien kanssa Norjaan, Tanskaan ja Suomeen.

Suomen versioon päätyneet Cledos, Ibe ja Averagekidluke eivät tienneet, ketä biisiin oli valittu mukaan. He kuulivat sen vasta lopputuloksessa.

Räppäreille tuli yllätyksenä, että jo entuudestaan suositusta kappaleesta tuli vielä isompi hitti suomalaisversiona.

– Musta tuntuu, että suomalaiset musankuuntelijat ylipäätään fiilistelevät, jos tehdään jotain kansainvälistä tai että siinä on jotain sellaista, että nyt ollaan maailmalla, sanoo Ibe.

– Mutsin mielestä biisi toimii sen biitin takia, johon on helppo tulla messiin. Sitä on helppo kuunnella ja biisi on myös tarttuva eli se jää mieleen heti.

Viron räp-skene tutuksi

Toista vastaavanlaista yhteistyötä on tehnyt Mikael Gabriel. Hän on julkaissut kaksi kappaletta suositun virolaisräppärin Nublun kanssa.

Ensimmäinen biisi Universumi oli jo hitti ja nyt on julkaistu toinen kappale Vihje.

Virolaisräppäri Nublu (vas) ja suomalaisräppäri Mikael Gabriel kuvasivat musiikkivideon Vihje-kappaleeseen Lapin lumisissa maisemissa. Kuva: Mihkel Sillaots

Suomalaisräppärillä oli jo entuudestaan läheiset välit eteläiseen naapuriin, sillä hänen äitinsä on sieltä kotoisin ja lapsuudessa Virossa vietetyt ajat opettivat jalkapallokentällä ainakin auttavasti kielen pariin.

Mikael Gabriel tutustui sattumalta Nublun musiikkiin ja ehdotti tälle yhteistyötä. Lopputuloksena on ainakin kaksi biisiä, joilla he räppäävät molemmilla kielillä.

– Vaikka suomi ja viro ovat hieman erilaisia kieliä, niin sieltä voi noukkia samoja viboja.

Mikael Gabrielin mielestä kielimuuri häviää, jos artistien kemiat toimivat yhteen.

– Viron kanssa on ollut vähän yhteistyötä kulttuurikentällä ja varsinkaan räpissä tai popmusiikissa. Toivoisi, että sitä olisi enemmän. Mutta jonkun se on aloitettava. Muut voi tulla sitten perässä.

Onko kielellä enää merkitystä?

Englanti on kielenä dominoinut popmusiikkia vuosikymmenestä toiseen, mutta viime vuosina muut kielet ovat alkaneet nousta enemmän esille. Esimerkiksi eteläkorealaisesta K-popista on tullut suosittua ympäri maailmaa korean kielestä huolimatta.

Viime vuonna Euroviisuissa kärkipäässä oli kappaleita, jotka oli laulettu italiaksi, ranskaksi ja ukrainaksi.

Go_A-yhtye edusti viime vuonna Ukrainaa Euroviisuissa kappaleella Shum. Ukrainaksi laulettu kappale sijoittui kisassa viidenneksi. Kuva: SPA | Swedish Press Agency

Suositussa kännykkäsovelluksessa Tiktokissa hiteiksi ovat nousseet muut kuin englanninkieliset biisit. Siellä ovat trendanneet esimerkiksi vanhat vietnamilaiset kappaleet.

Englanti on kuitenkin edelleen hallitsevassa asemassa, jos ajatellaan suuria kansainvälisiä hittejä.

– Vaatii aika paljon, että ruotsiksi tai saksaksi laulettu biisi olisi listaykkönen Suomessa. Yksittäisiä hittejä voi silloin tällöin tulla kuten eteläkorealainen Gangnam Style. Kesähitit ovat puolestaan yleensä espanjaksi. Lambada, Macarena tai Despacito muistuttavat kesälomakohteen miljööstä. Siinä pitää olla sellaisia asioita, joita ymmäretään, sanoo musiikkitieteen professori Johannes Brusila Åbo Akademista.

1970-luvulla suurimmat hitit olivat käännösiskelmiä. Suomennettujen kappaleiden buumi hiipui, kun ihmiset alkoivat ymmärtää enemmän englantia.

Suomalaisten ja naapurimaiden räppäreiden yhteisbiisit ovat tämän päivän käännösiskelmiä. Brusilan mukaan hiphopin hengen mukaisesti jokainen artisti tuo kappaleeseen oman kielensä ja tavan esiintyä.

– Jos kieli kappaleessa vaihtuu, sillä voidaan painottaa, että tämä on monikulttuurinen musiikinlaji.Se on helpompi tehdä hip hopissa kuin lauletussa musiikissa, jossa melodia ja rytmi on ennalta määrätty. Ja kun artistit esiintyvät toistensa levyillä, se on tapa breikata uusille markkinoille.

Ibe tekisi mielellään yhteistyötä saksalaisten räppäreiden kanssa, sillä hän kuunnellut paljon saksalaista räppiä paljon ja ottanut sieltä inspiraatiota oman musiikin tekemiseen. Kuva: JULIUS KONTTINEN

Räppäreille itselleen kielellä ei ole väliä. Monet heistä kuuntelevat esimerkiksi ranskalaista tai saksalaista räppiä, vaikka eivät kieltä ymmärtäisikään.

– Jengi on sanonut, etteivät he edes ymmärrä, mitä mun ensimmäisissä kappaleissa sanotaan. Musiikissa sanoilla ei ole mulle henkilökohtaisesti niin paljon väliä, vaan se on se tunne ja fiilis joka siitä välittyy, sanoo Cledos.

– Se on siistiä, että jengi välittää vähemmän ja vähemmän kielistä. Nykyisin kaikki on puoliksi englantia kuitenkin. Kappaleissa on niin paljon slangia messissä, ettei kieltä tarvitse osata, sanoo Averagekidluke.