Uhkatilanne poliisia kohtaan jatkuu – tässä 6 tärkeää kysymystä, joista poliisi edelleen vaikenee

Ylen selvityksen mukaan useilla poliisiasemilla eri puolilla Suomea on kiristetty turvatoimia. Panssariautot suojasivat torstaina poliisitaloja Helsingissä ja Tampereella.

Mutta mitä poliisiin kohdistuvan turvallisuusuhan takana on?

1. Miten poliisi sai tietää turvallisuusuhasta?

Poliisi on voinut saada tietoa turvallisuusuhasta oman tiedustelutietonsa avulla tai joku taho on voinut esittää suoran uhkauksen poliisille.

Jos näin on tapahtunut, uhkauksen on pitänyt olla riittävän "vakavasti otettava", jotta poliisi on ryhtynyt laajoihin turvatoimiin.