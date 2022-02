Uimahalli myytiin satasella ulosotossa olevalle, ja nyt osakas Suvi Marjamäki on pulassa – arvottomista liiketiloista pyritään eroon keinoja kaihtamatta

Kiinteistöyhtiössä on uimahallin ja liiketilojen lisäksi asuntoja. Entisen pankin ja uimahallin osuus yhtiön vastiketuloista oli aiemmin noin puolet – tämä aukko on rojahtanut muiden osakkaiden kontolle. Hallitalon kaupoista ja vastikeongelmista on aiemmin kirjoittanut myös Satakunnan Kansa (siirryt toiseen palveluun) .

Suvi Marjamäellä on ollut kahvila Kiikan hallitalossa noin kymmenen vuotta. Nyt hän on pahoissa vaikeuksissa kasvavien kulujensa kanssa ja pelkää tulevaisuutensa puolesta.

Vastikkeita on korotettu roimasti ja korotuksia on suunniteltu lisää. Hoitovastike saattaa olla jatkossa kaksinkertainen vuodentakaiseen verrattuna. Kiinteistöyhtiön on myös pitänyt ottaa lainaa ja se on päättänyt kerätä osakkailta ylimääräisiä vastikkeita.