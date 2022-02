Venäjän ja Britannian suhteet ovat nollalukemissa: kokosimme maiden suhteita kiristäneitä nykyhistorian tapahtumia

Britannia on edelleen mukana EU:n pakotetoimissa

Poliittinen turvapaikka Putinia arvostelleelle mediakeisarille

Entisen venäläisagentin salamurha Lontoossa

Krimin miehitys vuonna 2014

Malesialaisen matkustajakoneen alas ampuminen

Oligarkkien asema hiertää

The Guardian-lehti on luonnehtinut (siirryt toiseen palveluun) venäläisrahan myrkyttävän Britanniaa.

Skripalien tapaus oli suhteiden vakavin isku

Jokela luonnehtii diplomaattisen kriisin aiheuttaneen myrkytysyrityksen vakavimmaksi yksittäiseksi Venäjän ja Britannian väliseksi selkkaukseksi. Käytetty aine on kemialliset aseet kieltävän sopimuksen listalla, jonka myös Venäjä on allekirjoittanut.

Myrkytetty ja vankilaan teljetty Navalnyi

