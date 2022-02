Poliisiväkivaltaa tutkinut asiantuntija poliisiin kohdistuvasta uhasta: "On hyvä taktiikka tässä vaiheessa olla kertomatta asioista liikaa"

Suomessa vallitsee jo toista päivää epätietoisuus poliisiin mahdollisesti kohdistuvasta uhasta. Poliisihallitus tiedotti uhasta torstaina puoliltapäivin (siirryt toiseen palveluun) ja kertoi, että poliisin varautumista on tämän vuoksi tehostettu.

Ylen selvityksen mukaan useilla poliisiasemilla eri puolilla Suomea on kiristetty turvatoimia. Panssariautot suojasivat torstaina poliisitaloja Helsingissä ja Tampereella. Toimittaja Jani Aarnio selvitti, mistä se johtuu ja missä mennään nyt.

Poliisioikeuden asiantuntija: tiedotuslinja on perusteltu

Poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkinut oikeustieteen tohtori, poliisioikeuden dosentti Henri Rikander arvioi, että poliisin tiedotuslinja on perusteltu.

– Poliisi on viestinyt asiasta niukkasanaisesti ja näin se pitää ollakin.

– Poliisi haluaa pitää kaiken tiedon tällä hetkellä itsellänsä, kuinka tilanteeseen pystytään vaikuttamaan. On oikein hyvä taktiikka tässä vaiheessa olla kertomatta asioista liikaa.

Oikeustieteen tohtori Henri Rikander on tutkinut poliisin voimankäyttöä ja poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Rikander kuvattiin Tampereella heinäkuussa 2020.

Rikander sanoo, että poliisiorganisaation ulkopuolelta on vaikea nähdä, onko uhan taso valtakunnallinen vai onko uhka kohdentamaton.

Rikanderin mukaan on myös vaikea ennakoida, kuinka yksityiskohtaisesti asiasta myöhemmin saadaan tietää.

– Jos kyseessä on esitutkinnan yhteydessä saatu tieto (uhasta), se tulee myöhemmin julkisuuden piiriin. Mutta jos kyseessä on puhtaasti tiedustelutietoa, josta esitutkintaa ei ole vielä käynnissä, saattaa myös tiedotus jäädä niukaksi.

Poliisijärjestön puheenjohtaja: toisin toimimisen mahdollisuutta ei ole

Rinne sanoo, että Poliisihallitus on varmasti harkinnut tarkoin toistaiseksi vain muutamaan virkkeeseen typistyneen tiedottamisen.

– Lähtökohta poliisin toiminnassa avoimuuden periaate. Mutta nyt pyritään suojaamaan Suomen sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viranomaisen, sen työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta. Niukkaan tiedotuslinjaan on syynsä.

Rinne muistuttaa, että poliisilla on hallussaan kiinniotettuja ja heidänkin turvallisuudestaan huolehditaan, vaikka uhka koskee nimenomaan poliisia.

– Nyt on sellainen tilanne, että ei ole toisin toimimisen mahdollisuutta. Tiedon julkiseksi tekeminen aiheuttaisi todennäköisesti enemmän haittaa toiminnalle kuin se, että se joudutaan pitämään salassa.

Rinne sanoo, että poliisin asiakkaille on kuitenkin haluttu kertoa, miksi poliisilaitoksilla toimitaan nykyisellä tavalla. Samalla viestitään, että poliisissa "ollaan hereillä".

Uhka on saanut valtavasti julkisuutta ja herättänyt paljon arvailuja.

– Tämän he ovat varmasti tienneet siinä vaiheessa, kun ovat tehneet päätöksen tiedottamisesta. Ja mitä pidempään tilanne kestää, niin sitä enemmän median ja yleisön kiinnostus ja paine nousee, ennakoi Rinne.

– Kun tilanne on ohi, paine on niin kova, että ei voida vain sanoa, että tilanne on purettu ja näkemiin, vaan tätä ainakin jossakin määrin avataan. Mutta voidaanko lopullista syytä koskaan kertoa, sitä en osaa sanoa.