Satama-altaassa kellui vessapaperia, kun Oceanbar-ravintolalautan käymälävedet johdettiin suoraan mereen – lautan vetäjille rikostuomio Kotkassa

Kotkassa toimivan ravintolalautan toimitusjohtaja ja yhtiön paikallinen edustaja on tuomittu ehdollisiin vankeusrangaistuksiin ympäristön turmelemisesta.

Syyttäjä katsoi, että yhtiössä on toimittu vastoin jätelakia. Ravintolatoiminnassa sekä paljun ja poreammeen vuokrauksesta syntyneet jätevedet eli keittiö-, pesu- ja käymälävedet on johdettu lautan oman jätevesipumppaamon säiliön täytyttyä ylivuotoputken kautta suoraan mereen.

Tapaus on käsitelty Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään perjantaina. Molemmat miehet on tuomittu 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi heidän on maksettava yhteisvastuullisesti noin 2000 euron korvaus rikoksen myötä saamastaan taloudellisesta hyödystä.