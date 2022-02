Hautausmaita hoidetaan pitkälti valtion rahalla, ja sen riittävyys vaihtelee – Karstulassa kiivastuttiin, kun hautausmaalta loppui auraus

Todellisuudessa Karstulassa on aiemmin saatu nauttia poikkeuksellisen hyvästä palvelusta, sillä yleisesti hautausmailla tehdään lumityöt vain pääkäytäviltä. Hautakortteleiden sisällä on joko tehtävä lumityöt itse tai kahlattava.

– Jos me ryhtyisimme auraamaan kaikki sivukäytävätkin, se lisäisi kustannuksia merkittävästi. Lisäksi jos näitä sivukäytäviä aurattaisiin, lumi päätyisi haudoille ja saattaisi vahingoittaa hautakiviä. Se lumi pitäisi kuljettaa poiskin, sanoo Saarijärven seurakunnan kirkkoherra Jarmo Autonen .

Hautausmaat hoidetaan valtion rahalla

Hautausmaiden ylläpito on kirkolle määrätty lakisääteinen tehtävä (siirryt toiseen palveluun) (OKM).

Hautaustoimeen ja hautausmaiden ylläpitoon ei tulisi käyttää kirkollisveron tuottoa, sillä kirkon on osoitettava hautapaikka myös niille, jotka eivät veroa maksa.

Hautausasiat kirkon onkin hoidettava maksutuloilla ja valtion rahoituksella, ja valtion rahoituksella on myös muun muassa pidettävä kunnossa kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset.

Yhdistyneessä Saarijärven seurakunnassa on kuitenkin yhdeksän hautausmaata ja Pirkkalassa yksi.

– Saarijärven seurakunnan päättäjien strateginen linjaus on, että hautausmaat pidetään kohtalaisella tasolla. Rahaa käytetään johonkin muuhun, siksikin, että meillä on niin valtavat kiinteistömenot, Autonen sanoo.

Rahat väkimäärän perusteella

– Huoltorakennus korjataan lähtulevaisuudessa. Lisäksi on muun muassa jäsenrekisterit ja hautakirjanpidot, niihinkin pitää rahan riittää. Jos me laitamme kirkollisverorahoja auraamiseen, se on muusta toiminnasta pois, sanoo Jarmo Autonen.