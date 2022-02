Reija Wäre tekee koreografioita Antti Tuiskulle, UMK:hon ja Kansallisbalettiin – silti hän on kärsinyt koko uransa ajan ujoudesta

Uuden musiikin kilpailussa lauantai-iltana esiintynyt Blind Channel erottui viime vuoden Euroviisuissa energisellä lavashow’llaan. Harva tuli ehkä ajatelleeksi, että bändin jäsenten liikkeet oli tarkkaan harkittu.

Reija Wäre, 49, on tehnyt Uuden musiikin kilpailun esiintyjien muuvit jo usean vuoden ajan, ja Blind Channelin numero oli vain yksi monista Wäreen töistä UMK:ssa. Koreografi suunnittelee ja ohjaa liikettä. Yhteistyö alkoi Krista Siegfridsistä vuonna 2013, ja pari vuotta myöhemmin Wärettä pyydettiin tekemään koko UMK-show. Hän on tapahtuman lavaohjaaja ja koreografi.

Uuden musiikin kilpailu on kuitenkin vain murunen Wäreen laajassa työhistoriassa. Hän on tehnyt koreografioita musikaaleihin, näytelmiin ja oopperoihin. Muodostelmaluistelijoille, massatapahtumiin ja Kansallisbalettiin. Teatterissa hän on usein myös teoksen ohjaaja.

Wäre havahtuu työssään toisinaan erikoiseen tunteeseen: miten on mahdollista, että muut ihmiset keskittyvät harjoituksissa häneen ja kuuntelevat juuri häntä? Eihän hän ole millään lailla kiinnostava.

Vaikka Wäreen työtä on täyttää isot näyttämöt ja produktiot näyttävällä liikkeellä, hän itse on todella ujo ja arka ihminen.

– Osaan työntää tunteen nykyään taka-alalle. Ennen ajattelin, että siitä pitää päästä eroon.

Myös moni kotimainen menestysartisti on kääntynyt hänen puoleensa areenakonserttiensa edellä. Wäreeltä ovat saaneet apua sekä Antti Tuisku, Kaija Koo että Cheek, jonka jäähyväiskonserteissa Wäre työskenteli koreografina.

Viimeksi Wäreen ohjaama ryhmäteos nähtiin Tanssin talon avajaisshow’ssa helmikuun alussa. Hän ohjasi tanssille pyhitetyn vierailuteatterin gaalaan numeron, jossa joukko tanssija-koreografeja teki raikkaan, energisen ja yllätyksellisen esityksen.

Show’sta oli vaikea uskoa, että sen ohjaaja on kamppaillut ujouden kanssa koko ikänsä.

Wäreelle tehtiin kotona selväksi, että häntä odottaa akateeminen ura. Toisin kävi. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Tanssitunneille liftaamalla

Wäre aloitti työt teatterissa “ohjaajapuolella” harvinaisen nuorena. Hän pääsi tekemään koreografian Kotkan kaupunginteatterin näytelmään Kaislikossa suhisee 1990-luvun alussa. Teatterin valomies oli bongannut Wäreen tanssikoulun kevätnäytöksessä ja kiinnittänyt huomiota tämän lahjoihin. Wäre oli silloin 19-vuotias.

Konservatiivisen kasvatuksen saanut tuleva tanssin tekijä pelkäsi kuollakseen näyttelijöitä.

– Koin, että näyttelijät voivat sanoa yhtäkkiä ihan mitä tahansa. Olin itse todella turvallisuushakuinen, ja se tuntui pelottavalta.

Kotkassa kasvanut Wäre oli opettajan ja poliisipäällikön tytär, ja kotona tehtiin selväksi, että häntä odottaisi akateeminen ura. Perhe oli asettunut Kotkaan, kun tytär oli vielä alakoulussa. Wäreet olivat muuttaneet paikkakunnalta toiselle isän työn mukana. Kotkassa ujolla tytöllä oli enemmän kirjoja kuin kavereita.

Perheen odotuksista huolimatta tanssi veti Wärettä puoleensa yhä voimakkaammin. Ujo ja arka tyttö löysi siitä väylän itsensä ilmaisemiseksi. Yläkoulun loppupuolella tanssimisen nälkä oli jo niin kova, että nuorisotaloon piti päästä harjoittelemaan myös aukioloaikojen ulkopuolella. Se onnistui vain murtautumalla Kotkan sataman liepeillä olevaan rakennukseen.

Yksi tanssikärpäsen puremista nuorista seisoi tukena, kun toinen kiipesi tämän olkapäille, hilasi itsensä ränniä pitkin ylös, jäi ovenripaan roikkumaan ja heijasi sen auki. Potkulla aukesi myös sisäovi rakennukseen.

Nuorisotalon takapuolella toisessa kerroksessa oli nimittäin ovi, joka ei johtanut sisäpuolelta mihinkään.

– Harrastimme tätä parina kesänä, mutta emme jääneet koskaan kiinni. Joku ehkä tiesi, mitä teimme, ja ajatteli, että ehkä meidät on parempi jättää rauhaan.

Lukion aikana Wäre alkoi käydä Helsingissä tanssitunneilla, kun hän pääsi Tanssivintin vapaaoppilaaksi. Tanssivintti oli merkittävä tanssikoulu Kansallisoopperan balettikoulun rinnalla 1990-luvulla.

Kun rahaa ei ollut, hän liftasi Kotkasta perille Helsinkiin ja oli yötä milloin missäkin.

Koulussa opetettiin muun muassa brasilialaista capoeiraa, ja se koitui nuoren Wäreen kohtaloksi. Hän päätyi Rio de Janeiron slummiin asumaan.

Koreografioiden tekemisestä tuli Wäreelle ammatti jo varhain. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Wäre teki Riossa voltin

– Tuli olo, että haluan elää! Wäre huudahtaa, kun häneltä kysyy syytä Rion matkaan.

Lähtöhalut laukaisi Tanssivintillä opettanut capoeiramestari, jonka innoittamana Wäre päätti vaihtaa maisemaa.

– Siinä oli sellaista irtioton, uuden kokemisen ja näkemisen tarvetta, Wäre miettii nyt jälkeenpäin.

Slummissa nuorelle ulkomaalaiselle naiselle tehtiin heti alussa selväksi, ettei ulos ole yksin asiaa. Vuorien syleilyyn jäävän Rion slummeista kantautuu konetuliaseiden ääniä kaupungille tämän tästä. Slummissa asunut Wäre oppi kuulemaan, milloin ampuminen oli vaarallisen lähellä. Slummeissa pelättiin eniten poliiseja, mikä oli yllätys kotkalaisen poliisipäällikön tyttärelle.

– Ja ihan hyvästä syystä. Poliisit olivat korruptoituneita ja heitä pidettiin arvaamattomina, Wäre sanoo.

Hän otti jalat alleen kuullessaan ensi kerran konekiväärin tulitusta.

– Vetäisin sellaisen pesäpalloilijan liu’un taloon sisään, että harva on nähnyt nopeampaa.

Wäre oli oppinut, että tosipaikan tullen pitää mennä sisälle, laittaa valot pois ja ikkunaluukut kiinni. Ulkona istuvat paikalliset ihmiset todistivat Wäreen performanssia hämmentyneinä.

– He kysyivät minulta, että mikä tuli. Eihän ampuminen ollut lähelläkään.

Riossa Wäre kierteli capoeiratunneilla parhaiden opettajien perässä. Capoeira on brasilialainen itsepuolustuslaji ja tanssi, ja sen johtavia opettajia kutsutaan mestareiksi (portugaliksi mestre). Joskus tunnit pidettiin Ipaneman hiekkarannalla.

Suomalaisnainen herätti capoeirapiireissä huomiota. Capoeira on lähtökohtaisesti miesten laji, eikä naisten sopinut tehdä kaikkea perässä, kuten esimerkiksi voltteja.

– Olen yllytyshullu, ja totta kai tein voltteja. En lopulta kauheasti kuunnellut neuvoja, joita minulle annettiin.

Myös Wäreen olemus herätti levottomuutta. Yksin Brasiliaan matkanneella naisella oli punainen tukka ja vihreät silmät, ja hän oli lähtenyt reissuun kysymättä isältä lupaa. Wärettä pidettiin jopa vaarallisena.

– Toisin kuin ehkä maallistuneessa Suomessa, katoliset olivat Brasiliassa paljon taikauskoisempia.

Wäre opiskeli capoeiraa puolisen vuotta ennen kuin hän palasi Suomeen.

– Minulla oli silloin sellainen olo, että Rion reissu kyseenalaisti kaikki ne asiat, joihin olin Suomessa tottunut.

Rion reissun jälkeen teatteri imaisi Wäreen lopullisesti.

Wäre on yrittänyt päästä ujoudesta eroon kaikin mahdollisin keinoin. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Nuoret opettavat tunteista

Wäreella on takanaan yli 80 tanssiteosta, näytelmää ja musikaalia. Hän on nähnyt vuosien varrella työkulttuurin muutoksen taidelaitoksissa ja niiden ulkopuolella. Työssään koreografina Wäre joutuu jatkuvasti tekemisiin toisten ihmisten tunteiden kanssa. Hän tekee usein töitä nuorten koreografien kanssa.

Työnteon ilmapiiri on muuttunut Wäreen mukaan voimakkaasti viime vuosina, ja siihen ovat vaikuttaneet monet liikkeet, kuten #metoo ja intersektionaalinen feminismi. Viimeksi mainittu tarkoittaa sitä, miten epätasa-arvoa voidaan tunnistaa ja purkaa.

– Uskon, että sama prosessi on tullut vastaan monella eri alalla. Nuorempi sukupolvi opettaa meille tunteiden huomiointia, Wäre sanoo.

Hän on syntynyt 1970-luvun alussa, ja tunteista puhuminen on Wäreelle lähtökohtaisesti vieras asia. Yleinen aikalaiskokemus on, ettei tunteista puhuttu lainkaan. Nyt tilanne on täysin päinvastainen.

– Nuorempi sukupolvi olettaa, että heidän tunteensa otetaan huomioon. Ja se on osa sitä ilmiötä, miten valtaa käytetään työyhteisöissä.

Wäre ottaa esimerkin pelifirmoista. Niissä on jo luovuttu vanhoista, hierarkkisista johtamismalleista.

– Muutos on tapahtunut kiihtyvällä vauhdilla, ja kyse on isosta murroksesta.

Nuorilla aikuisilla on Wäreen mukaan parempi suhde omaan hyvinvointiinsa kuin hänen sukupolvellaan, ja nuoret puhuvat asiasta avoimesti. Itsensä uhraamista työlle tai omien sekä muiden tunteiden merkityksen vähättelyä ei pidetä lainkaan vaihtoehtona.

– Nuori tanssija voi sanoa minulle suoraan, ettei hän ehdi treeneihin aamukymmeneksi, koska hänelle on terapia. Tälle nuorelle se on täysin arkinen asia. Kun itse olin samanikäinen, tällaisia asioita ei todellakaan sanottu ääneen.

Erään kerran esityksen harjoituksissa Wäre huomasi, ettei teossa ollut asia ollut mennyt perille, ja Wäre halusi artikuloida sen paremmin nuorelle esiintyjälle.

– Hän sanoi minulle, että ei se mitään. Me kaikki kehitymme ihmisinä koko ajan.

Nuorille tunteista puhuminen on usein itsestäänselvyys toisin kuin Wäreen sukupolvelle. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Olen nykyään armollisempi itselleni

Wäre on saanut Uuden musiikin kilpailun esiintyjät taas kerran näyttämään mahdollisimman vetäviltä lavalla, ja on aika siirtyä eteenpäin. Seuraavaksi hän lähtee tekemään töitä Kansallisbalettiin. Siellä saa ensi-iltansa Wäreen tanssiteos Clique, jonka Kansallisbaletin nuorisoryhmä esittää toukokuun alussa.

Työ merkitsee Wäreelle todella paljon, ja se on ollut hänelle väylä liittyä muiden joukkoon.

Nuorempana työntekoon liittyi myös vauhtisokeus. Suhde työhön on nykyään järkevämpi: Wäre miettii tarkkaan, mitä hän on tekemässä, miksi, ja mitä hän yrittää sillä saavuttaa.

Tanssiteoksissaan Wäre käsittelee aina uudestaan samaa aihetta: sitä miten ihminen katsoo toista ihmistä. Ja miten sen toisen voisi ottaa vastaan täysin avoimesti, puhtaasti ja ilman oletuksia.

Wäre on itse ollut monenlaisten oletusten kohde. Häntä on tulkittu usein väärin arkuuden ja ujouden takia.

– Minua on pidetty vaikeasti tulkittavana ja etäisenä.

Ujoudesta eroon pääseminen on ollut Wäreelle elinikäinen projekti, eikä se ole vieläkään ohi. Hän on yrittänyt kieltää ujouden ja puristamalla puristaa itsestään ulos jotain muuta. Se on kostautunut, ja Wäreestä on tullut takakireä. Hän on yrittänyt esittää myös jotain muuta kuin mitä hän on. Sekin on mennyt pieleen, sillä hän ei ole ollut oma itsensä.

Wäre on yhä ujo ja arka ihminen.

– Olen nykyään itselleni armollisempi. Ujoudesta on tullut itselle helpompi asia, kun tunnustan sen heti kärkeen, ja muut voivat lukea minua sitä kautta.

Ujouden tunnustamisella on Wäreelle syvempi merkitys.

– Pyrin siihen, että ihmisillä olisi turvallista tehdä töitä kanssani, ja kun sanon, että olen ujo, se antaa toiselle mahdollisuuden ymmärtää sitä, miksi olen välillä hajamielinen tai katseeni harhailee. Että en ole muita ihmisiä vastaan, vaan tämä on asia minkä kanssa yritän pärjäillä.

Wäre ei enää pidä ujoutta pahana asiana, kuten aiemmin.

– Olen silti yhä se, jota jännittää puhua puhelinmyyjän kanssa, eikä toisin päin, Wäre sanoo.

Hän pitää tauon, katsoo muualle ja hihittelee itselleen.

Reija Wäre kuvattiin Tanssin talossa Helsingissä helmikuussa 2022.