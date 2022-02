Neuvokas äiti keksi kisan, joka yllyttää koululaiset kävelemään kouluun – samalla vähenee vaarallinen autorumba

Jenni Hämäläisen kaksi lasta käy Kettulan koulua. Hämäläinen on seurannut jo pidempään koululta ja vanhempainyhdistykseltä tulleita pyyntöjä olla ajamatta koulun pihaan saakka. Viesteillä ei ole ollut kuitenkaan vaikutusta autojen määrään, joten Hämäläinen keksi, että pyynnön voisi suunnata vanhempien sijasta koululaisille.

Maaliskuussa Kettulan koululla alkaa Turvaa Koulukatu -haastekampanja. Idea on, että jokainen oppilas, joka kävelee kouluun saa siitä luokalle pisteen. Eniten pisteitä kerännyt luokka palkitaan.

Haastekampanjan järjestää vanhempainyhdistys Kettupiiri. Hämäläinen on yhdistyksen jäsen.

Kampanja kiinnostaa myös muita kouluja

– Toivottavasti tämä on Kettulan koululla onnistunut kokeilu, hän sanoo.

Hyvä idea on ottanut tulta myös sponsoreita hankkiessa. Muun muassa heijastimia on kertynyt jo roppakaupalla jaettavaksi. Tavoitteena on palkita haasteen päätteeksi kaikki osallistuneet luokat.