Koronarajoitukset kaatuvat nyt vauhdilla – Selvitimme, joko virologit julistavat koko pandemian selätetyksi

Sitten hyvät uutiset: kun katsoo kokonaiskuvaa, voi sanoa, että pandemian pahin vaihe todennäköisesti on takana.

Kun korona keväällä 2020 iski Suomeen, uuteen virukseen oltiin käytännössä valmistautumattomia. Nyt tilanne on ratkaisevasti parempi. Rokotukset sekä kahden vuoden aikana kertynyt valtava tietomäärä ja osaaminen tekevät koronan vastaisen kamppailun selvästi helpommaksi.

Lisäksi omikronmuunnos näyttää ärhäkästä leviämisestään huolimatta aiheuttavan edeltäjiään pienemmän tautitaakan. Tehohoidon tarve on laskenut, eikä se asiantuntijoiden mukaan johdu pelkästään rokotusten tuomasta suojasta.

1. Voiko sanoa, että tämä pandemia on ohitettu?

Koronapandemian loppuminen ei ole yksiselitteisellä mittarilla mitattavissa oleva asia vaan se on osin terveyspoliittinen ja yhteiskunnallinen päätös.

– Globaalista näkökulmasta tämä ei millään tavalla ole ohi, vaan tilannehan jatkuu edelleen. Maailman väestöstä vain noin puolet on rokotettu. Meillä on siis maailmassa hyvin paljon väestöä, jota ei tulla koskaan rokottamaan, toteaa professori Ilkka Julkunen .

– Suurin osa asiantuntijoista olettaa, että korona jää kiertämään. Sitä mukaa tautiaallot vähitellen madaltuvat, tauti lievenee ja muuttuu kausittaiseksi hengitystieinfektioksi – mutta sitä, millä aikataululla tämä tapahtuu, on mahdotonta sanoa.

Tilanteessa, jossa virus on edelleen muuntautumis- ja leviämiskykyinen, ei voi sanoa pandemian olevan ohi, sanoo tautiekologi, tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta.

– Kuinka kauan pandemia jatkuu, sitä pidän evoluution näkökulmasta empiirisenä kysymyksenä. Eli se, että pandemia on ohi, voidaan tietää vasta havaitsemalla asia jälkeen päin.

2. Onko epidemian vaarallinen vaihe Suomessa jo takana?

Professori Ilkka Julkunen toteaa, että Suomen tilanne poikkeaa globaalista pandemiatilanteesta positiiviseen suuntaan. Väestön immuunisuoja on meillä kokonaisuutena varsin hyvä, kun noin 85 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta ja puolet jo kolmannenkin.

– Omikronvariantin aiheuttama aalto alkaa varmasti pikkuhiljaa hellittää. Rokottamattomilla vaarallinen tilanne osittain jatkuu, mutta infektioiden väheneminen koko väestössä vähentää myös heidän sairastavuuttaan. Kuten on nähty, tautitapaukset voivat lisääntyä jyrkästi ja samalla tavalla ne myös vähentyvät jyrkästi.

Professori Pauliina Ilmonen arvioi, että vaikein on takana.

– Voidaan sanoa, että tämän hetkisen parhaan tiedon valossa näyttää siltä, että epidemian pahin vaihe on ohitettu Suomessa.

– Meillä on kaikki nykyiset välineet hallita tätä tilannetta, on rokotukset ja tiedämme hyvin paljon tästä viruksesta. Siinä mielessä voi sanoa, että pandemian selkä on taittunut.