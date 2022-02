Mielenosoittajien kulkue lähestyy Pariisia – tuhannet poliisit estämässä ajoneuvoletkan pääsyä kaupungin keskustaan

Kanadasta innoitusta saaneet rekkamielenosoitukset lähestyvät eurooppalaisia pääkaupunkeja ainakin Ranskassa ja Itävallassa. Freedom convoy -mielenosoitusten järjestäminen on kielletty Pariisissa ja Wienissä, ja perjantai-iltaan mennessä tilanne oli säilynyt suhteellisen rauhallisena.

Mielenosoittajat eri puolilta Ranskaa lähestyivät Pariisia huutaen samalla iskulausetta "vapaus". Mielenosoituksella ei ole selkeää johtoa tai tavoitetta, mutta se on jatkumoa protesteille koronapassia vastaan.

Autoletkasta löytyy myös energianhintojen nousuun turhautuneita mielenosoittajia, mikä on muistutus vuosien 2018 ja 2019 polttoaineverosta liikkeellelähteneistä valtavista keltaliiviprotesteista. Osalla mielenosoittajista onkin nähty keltaisia liivejä.

Vastassa poliiseja, panssariajoneuvoja ja vesitykkejä

Pariisi on kieltänyt Freedom convoy -mielenosoituksen järjestämisen. Ajoneuvosaattueen etenemistä pyritään estämään tuhansien poliisien, panssariajoneuvojen ja vesitykkien voimin. Pariisiin johtaville pääteille on asetettu tarkastuspisteitä ja kaupungin keskustaan on pystytetty mellakkaesteitä.