"Kauhu levisi kuin Tappajahaissa", kuvailee sosiologi – korona aiheutti aluksi paniikkia, mutta nyt sairastuneet ovat aivan eri tilanteessa

Syyllistämistä, kyräilyä, juoruamista ja suoranaista uhkailua. Nykyään avoimia somepäivityksiä plussatusta kotitestistä. Suhtautuminen koronaan ja siihen sairastumiseen on muuttunut kahden vuoden aikana rajusti.

Koronapandemia on tehnyt yksilön valinnoista kaikkien asian. Kunnon kansalaisen on pitänyt uhrata omat mielihalunsa, sillä yksilön mielihyvällä ei ole tilaa viruksen hallinnassa, sanoo terveyssosiologian professori Piia Jallinoja Tampereen yliopistosta. Hän on tutkinut muun muassa asenteita erilaisissa terveyskiistoissa.