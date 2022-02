Aku Parviainen, 18, tavoittelee olympiavoittoa, eikä koulu mene sen edelle – urheilulukioihin on entistä vaikeampi päästä

– Pystyn suunnittelemaan lukujärjestyksen urheilun mukaan, eivätkä opinnot mene liikaa urheilun eteen. Urheilu on tällä hetkellä tärkeintä elämässä, kertoo 18-vuotias Parviainen, jonka tavoitteena on olympiavoitto.

Neljäsosa opinnoista kertyy liikkuen

Lukion urheilulinjan opiskelijoiden koulunkäynnistä noin 25–30 prosenttia on urheilukursseja. Lisäksi urheilulinjan opiskelijoille on tarjolla erityispalveluita kuten fysioterapiaa, ravinto-opastusta, psyykkistä valmennusta ja erilaisia testejä.

Aku Parviaisella huippu-urheilu on verissä. Hän on keihäänheiton SE-miehen ja maailmanmestarin Aki Parviaisen veljenpoika.Valmentajaisä Mika Parviaisella on arvokisamenestystä nuorten sarjoissa ja pitkä, jopa kansainvälinen valmennusura.

Urheilijat ja lajiliitot toivovat lisää opiskelupaikkoja urheilijoille

Viime vuonna niihin haki 1 500 nuorta, joista hyväksyttiin sisään noin puolet. Keskiarvovaatimus on kasvanut ja on nykyisin suhteellisen kova: keskimäärin noin 8,5–9. Opiskelijaksi valittavan pistemäärästä puolet muodostuu peruskoulutodistuksen keskiarvosta ja puolet urheilu- ja soveltuvuuspisteistä.

– Viime vuosien haut osoittavat, että on selvästi hieman tarvetta lisätä urheilulukioiden opiskelijapaikkoja. Hakijamäärän kasvu on yksi selkeä viesti. Mutta tärkeintä ei ole määrä vain laatu, toteaa Suomen olympiakomitean asiantuntija Jarno Parikka .

Osa kunnista ja kaupungeista on ratkaissut tilanteen lisäämällä urheilulukioiden oppilaspaikkoja omalla päätöksellään. Lisäksi tilanteessa apuna on ilman erityistehtävää toimivat lukiot, jotka tarjoavat harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoilleen.

Jos keppi ei lennä, kulku käy kohti korkeakoulua

Urheilulukioiden erityistehtävä on tukea nuoren urheilijan roolia sekä opiskelijana ja urheilijana. Aku Parviaiselle urheilu on elämässä nyt ykkösasia. Jos keihäs ei lennäkään kohti tavoitteita, Parviainen on suunnitellut jatkavansa korkeakouluun. Vaihtoehtona on myös yrittäjyys.