Läheisimmät ystävyyssuhteet ovat pandemia-aikana voineet jopa vahvistua, löyhemmät sen sijaan hiipua – tutkija vaalisi nyt ystävyyttä

Iines Vuorjoki ja Atte Makkonen viettävät iltapäivää helsinkiläisessä kahvilassa. Ystävysten edellisestä tapaamisesta on vierähtänyt kaksi kuukautta.

– Kyllä korona on vaikuttanut. Kun emme näe koulussa niin paljon, ei tule samalla sovittua, että nähdään. Korona on rajoittanut tapaamisia, Iines Vuorjoki sanoo.

Ystävyyden merkitys ei silti ole heidän mielestään kahden viime vuoden kuluessa vähentynyt, päinvastoin. Ystävyys on molempien mielestä arvokasta.

– Toisen seurassa pystyy olemaan täysin oma itsensä. Me voimme myös olla hiljaa, Atte Makkonen täydentää.

Korona-aika on voinut lähentää tai loitontaa

Kaksi vuotta jatkunut korona-aika on vaikuttanut moniin ystävyys- ja kaverisuhteisiin. Vaikutukset ovat erilaisia eri ihmisten kohdalla, arvioi kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta.

Pandemia on vaikuttanut eri tavoin eri ihmisten ystävyys- ja kaverisuhteisiin. Yksinäisyyden kokeminen on pandemia-aikana lisääntynyt, sanoo kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta.

– Jos on ollut tiiviitä, läheisiä ystävyyssuhteita, uskon niiden kantaneen tämän yli. Ne ovat voineet vahvistuakin siitä, että on saanut tukea ja turvaa, joita me kriisin keskellä tarvitsemme, Niina Junttila sanoo.