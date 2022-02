Olli Rehn: Koronan aiheuttama kysynnän ja tarjonnan epätasapaino nopeuttaa inflaatiota, koroissa on nousupainetta

Korona-aikana kansalaisten tileille on kertynyt rahaa ja kulutuskysynnässä on ollut patoutumia.

– Osa patoutuneesta kulutuskysynnästä on jo purkautunut ja erityisesti kestokulutushyödykkeiden myynti on vauhdittunut. Kun rajoitustoimet puretaan, myös matkailu- ja ravintolapalvelujen käyttö alkaa lisääntyä, arvioi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Deflaatiopelko vaihtui inflaatioksi

Vuonna 2021 talous alkoi elpyä ja myös inflaatio nopeutui. Viime kuukausina inflaation kiihtyminen on seurausta energian hinnan noususta ja tuotannon pullonkauloista.

Energian hinnan nousuun on rahapolitiikalla vaikea vaikuttaa

Aiempina vuosina Euroopan keskuspankki tuskaili tavoitetasoa – keskipitkällä aikavälillä kaksi prosenttia – matalampaa inflaatiota. Nyt Euroopassa inflaatio on ollut viiden prosentin tienoilla ja jopa ylittänyt sen. Ajurina on energian hinnan nousu.

– Siihen on rahapolitiikalla vaikea vaikuttaa. Pidemmälle katsoen inflaationäkymä ei ole kaukana tavoitteestamme, joka on kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä, ennakoi Rehn.

Inflaatio syö tällä hetkellä kuluttajien ostovoimaa

– Pienen vientivetoisen avotalouden kuten Suomen palkkaratkaisuissa on kuitenkin aina löydettävä tasapaino palkansaajien ostovoiman ja työn kilpailukyvyn ylläpitämisen välillä. Senkin vuoksi palkkaratkaisuissa on parempi ja olennaista katsoa keskipitkän aikavälin inflaatiota, ei pelkästään inflaation nopeutumista tai hidastumista tässä ja nyt, sanoo Rehn.

Korkojen nousuun on syytä varautua

Keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka on tukenut kysyntää, mutta nyt rahapolitiiikka on kiristymässä. Se näkyy jo rahan hinnassa. Nyt suosituin asuntolainojen korko 12:n kuukauden euribor on nousussa. Se tarkoittaa kasvavia korkomenoja kotitalouksille.