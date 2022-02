Tutkimuslaitoksilta tyly arvio hallitukselle: Lisää päästövähennyksiä miljoonan hiilidioksiditonnin edestä, metsiä ei saisi käyttää joustoina

Arvio on osa niin sanottua perälautaa, josta hallitus sopi ajauduttuaan kiistaan päästöjen vähentämisestä budjettineuvotteluissa syksyllä.

Hallitus päätti tilata laskelmat toimiensa riittävyydestä Ilmastopaneelin lisäksi Suomen ympäristökeskukselta (Syke) , Luonnonvaraksekukselta (Luke), Teknologian tutkimuskeskukselta (VTT) ja Ilmatieteenlaitokselta. Ilmastotoimet on kirjattu keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan eli Kaisuun.

Sama arvio on esitetty jo Ilmastopaneelin aiemmassa , tammikuussa jätetyssä lausunnossa.

Paneelin mukaan Suomi on polulla kohti hiilineutraaliutta, mutta se on pitkälti päästökauppasektorin eli energiantuotannon ja teollisuuden ansiota. Siellä päästöt vähenevät päästökaupan ansiosta tehokkaasti, kun taas liikenteessä ja maataloudessa vauhti on yhä hidas.