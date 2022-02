Korona on lisääntynyt myös hevosilla – se on eri virus kuin ihmisillä, mutta taudissa ja oireissa on myös jotain samaa

– Hevosten koronavirus on eri kuin ihmisten, mutta siinä on tiettyjä yhtäläisyyksiä. Suurin osa hevosista on täysin oireettomia. Ehkä neljännes tai viidennes oireilee. Tyypillisesti niillä on väsymystä, kuumetta, ruokahaluttomuutta ja joillakin myös ripulia, Niinistö kertoo.