Pandemian keskellä yläkoulunsa käyneet suuntaavat yhteishakuun epävarmoina – ”Jännittää hirveästi”, sanoo ysiluokkalainen Marleena Kangas

Yhteishaku toisen asteen opintoihin alkaa ensi viikon tiistaina ja kestää kuukauden. Haku on niputettu ensimmäistä kertaa yhteen vaiheeseen aiemman kolmen sijaan.

Useat peruskoulunsa päättävät nuoret ovat epätietoisia, mihin he haluavat opiskelemaan. Yhdeksäsluokkalaisten pitäisi yhteishaussa päättää pitkälle tulevaisuudestaan.

– Jännittää hirveästi ja on vähän epävarma olo, että minne sitä oikeasti haluaisi, mutta kai se nyt siitä löytyy, miettii rovaniemeläinen ysiluokkalainen Marleena Kangas , joka suunnittelee lukion ja ammatillisen koulutuksen yhdistämistä.

Tilanne on hankala, sillä koronapandemian vuoksi nuoret eivät ole päässeet koulu- tai yritysvierailuille, missä voi ammentaa käytännön kokemusta opiskelupaikasta ja ammatista. Kouluilla ei ole pystynyt rajoitusten vuoksi käymään edes vierailijoita.

Motivaatio on kärsinyt ja pärjääminen mietityttää

Nuoret ovat tutustuneet eri alojen oppilaitoksiin etäyhteyksillä ja nettisivujen kautta, mutta se ei ole sama asia kuin käydä paikan päällä tutustumassa. Ysiluokkalainen Marleena Kangas kertoo, että motivaatio koulunkäyntiin on ollut normaalia alhaisempi koronapandemian riepotellessa yhteiskuntaa.

Korkalovaaran peruskoulun opinto-ohjaaja Milja Lukkarilalle nuorten korona-ajan epävarmuus on tuttua. Koulu on pyrkinyt tukemaan valinnoissa ja keksimään ratkaisuja koronarajoitusten puitteissa valintaongelmiin. Useat haluaisivat aikalisää valintaan.

Varsinkin ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat ovat ison päätöksen edessä. He eivät välttämättä uskalla hakeutua koronan runtelemille aloille.

– En tiedä, kuinka korona vaikuttaa siihen, enkä tiedä, mihin suuntaan maailma on menossa. En oikein uskalla, tunnustaa Vilma Nousiainen.

Toiselle asteelle hakevien keskuudessa suosituin on ollut viime vuosina sosiaali- ja terveysala.

Nuorten kontaktit eri oppilaitoksiin ja ammattitutkintoihin ovat olleet etäyhteyksien varassa ja tutkimustieto nuorten yhteishakuun liittyvistä korona-ajan ongelmista on puutteellista. Kentältä kantautuvat opinto-ohjaajien ja kuraattorien kokemukset peilaavat nuorten tuntoja.

– Kun kokemuksen muoto muuttuu, niin kokemukset kaventuvat ja voi olettaa, että se on vaikuttanut nuorten koulutusvalintaan, toteaa Opetushallituksen erityisasiantuntija Petri Niemi .

Oppimisvaje ja ahdistuneisuus on yleistynyt

Alustavista tutkimustuloksista selviää, että suurella joukolla koululaisia esiintyy puutteita tiedoissa ja taidoissa rajoitusten vuoksi, kertoo Opettajien Ammattijärjestön koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo . Pandemian vaikutuksista peruskouluikäisten oppimiseen on kuitenkin tutkittu vasta vähän.

– Pandemia-aika on ollut hyvin vaikeaa aikaa ja ilman muuta on syntynyt oppimisvajetta isolla osalla oppilaista. Se on vaihdellut eri osissa maata, koska etäopetusjaksot ovat olleet erilaisia eripuolilla maata.