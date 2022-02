Amorphis-laulaja Tomi Joutsen tuntee death metal -laulun salat kuin Väinämöinen: "Suohon en ole ketään laulanut, mutta avantoon voisin kaverit illalla öristä!"

– Kaksi kirjoittamatonta sääntöä pelastaa: isolla hädällä ei saa käydä bussin vessassa, ja jos sängyn eteen on vedetty verho, niin silloin kaveria ei saa häiritä.

Korona vei keikat, rokkitähti ryhtyi tukihenkilöksi

Lohjan oma poika on viihtynyt koronan aikana pikkukaupungissa mainiosti. Luonto on lähellä ja töitäkin on riittänyt. Joutsen työskentelee tukihenkilönä eli auttaa koululaisia läksyissä, käy kauppareissuilla apuna ja joidenkin asiakkaiden kanssa jopa musisoi.