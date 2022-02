Näin SAK ja EK arvioivat hallituksen neljää keskeistä työllisyystoimea – kritiikkiä työttömien kurittamisesta ja liian vähistä toimista

– Hallitus on jo tehnyt aika kovia työllisyystoimia, kuten lisäpäivien poisto ikääntyviltä työttömiltä. Tämä linja, että kovimmat toimet kohdistuvat heihin, jotka ovat heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla, näyttää jatkuvan, sanoo johtaja Saana Siekkinen SAK:sta.

– Kokonaisuus on oikean suuntainen, mutta täysin riittämätön. EK on esittänyt jo pitkään muutoksia työttömyysturvaan, asumistukeen ja toimeentulotukeen. Muutosten vaikutus julkiseen talouteen olisi noin miljardin eli kymmenkertainen näihin eilisiin päätöksiin verrattuna, sanoo puolestaan johtaja Sami Pakarinen EK:sta.

1. Ansiosidonnainen päiväraha "euroistetaan"

– Euroistaminen on hyvä juttu, se yksinkertaistaa järjestelmää ja vastaa työelämän muutokseen, mutta olisi tärkeä katsoa miten tämä kohtelee erityisesti pätkittäin töitä tekeviä. Tämähän on työttömyysturvan leikkaus. Toivottavasti kohdentumista vielä tarkastellaan, jotta vältytään kohtuuttomilta tilanteilta.

– Vie ihan hyvään suuntaan, mutta on toimenpiteenä aivan liian vaatimaton.

2. Opiskelijoiden tulorajat nousevat

– Opiskelijat ovat varmaan tähän uudistukseen tyytyväisiä. Riskinä on, että opiskeluajat lähtevät pitenemään, jos opiskelijat tekevät enemmän töitä.

– Tällä on julkiseen talouteen ihan hyvä vaikutus, kunhan pidetään huoli etteivät opiskeluajat tämän takia pitene.

3. Työttömyysturvan varassa opiskeleville tiukemmat työnhakuvelvoitteet

– Meille on tosi tärkeää, että heillä, joilla on heikko koulutustaso tai vajeita ammatillisessa koulutuksessa, säilyy mahdollisuus opiskella myös työttömyysturvalla. Se on monelle hyvä keino päästä takaisin työmarkkinoille. Jatkovalmistelussa jää vielä tähän kohtaan kyllä paljon mietittävää.