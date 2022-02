Kirjeenvaihtajan analyysi: Kiristynyt turvallisuustilanne mittaa lännen vastustuskyvyn – Venäjään vaikuttaminen vaatii EU:lta taloudellisia uhrauksia

BRYSSEL Nyt on tosi kyseessä. Ajatukselta ei voi välttyä menneen vuorokauden tapahtumia seuratessa.

Viestienvaihto Yhdysvaltojen, Naton ja EU:n välillä on ollut tiivistä menneiden kuukausien aikana. EU:lle on ollut tärkeää, että keskusteluja Euroopan turvallisuudesta ei käydä ilman unionin läsnäoloa.

Turvallisuuspolitiikan saralla Naton ja ennen muuta Yhdysvaltojen rooli korostuu Euroopan unioniin nähden. EU:n puolustuspoliittinen yhteistyö on tunnetusti edelleen lapsen kengissä.

Talouden saralla EU:lla on sitä enemmän vaikutusvaltaa. Unioni on sekä Venäjän että Ukrainan (siirryt toiseen palveluun) tärkein kauppakumppani. Venäjän viennistä 40 prosenttia menee EU-maihin. Lisäksi EU:mailla on yli 300 miljardin euron arvoiset suorat investoinnit Venäjällä (siirryt toiseen palveluun).