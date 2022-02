Yle Kiovassa: Tunnelma rauhallinen, mutta osa varautuu Venäjän hyökkäykseen – "Viemme lapset maaseudulle"

Ukrainan pääkaupungissa tilanne on edelleen rauhallinen, vaikka Yhdysvallat muutti perjantai-iltana äkillisesti uhka-arviotaan Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä, Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen kertoo Kiovasta.

– Täällä Kiovan keskusaukiolla Maidanilla on jälleen tänään marssittu Ukrainan yhtenäisyyden puolesta sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Eurooppa muuttivat uhka-arviota Venäjän hyökkäyksen todennäköisyydestä hyvin radikaalisti vain vuorokauden aikana, Turtiainen kertoo.

Kiovalaisperhe: Olemme menossa lomalle, emme ole paniikissa

Jotkut Kiovassa kuitenkin varautuvat hyökkäykseen. Maksim Zagorodnyi kertoo Ylelle, että hänen perheensä on varautunut pakenemiseen jo kahdeksan vuoden ajan.

– Meillä on valmiiksi katsottuna paikka, jonne perheen voi viedä turvaan ja on rahaa muualla kuin täällä. Ja kaikki asiakirjat on kerätty valmiiksi.