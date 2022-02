UPM ja Paperiliitto pelaavat kovaa peliä – työtaistelussa ei kinastella pelkistä prosenteista, vaan panoksena on koko suomalainen järjestelmä

Miten tähän on tultu? Kuinka dramaattisessa murroksessa Suomen työmarkkinakenttä nyt elää? Mitä on edessä?

Tapio Bergholm: "UPM pelaa nyt pohjoisamerikkalaista kovien poikien peliä"

Filosofian ja yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Tapio Bergholm tunnetaan pitkän linjan työelämätutkijana. Hän on erityisen perehtynyt Suomen ammattiyhdistysliikkeen historiaan.

Bergholm muistuttaa, että työmarkkinapolitiikka on 1940-luvulta lähtien ollut ajoin hyvinkin keskitettyä ylätason sovunhierontaa työnantajien ja työntekijöiden keskusjärjestöjen välillä.

Suomen nykyinen työmarkkinatilanne on Bergholmin mukaan täynnä kummallisuuksia.

– Kummallisinta tässä on se, että juuri työnantajaleiri on halunnut lopettaa keskitetyt tulopoliittiset ratkaisut, vaikka se on hyötynyt niistä eniten.