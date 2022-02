Ravintolassa voi taas pian istua pidempään ja tapahtumia järjestää täysille saleille – Toivottavasti rajoitusten purku jää korona-ajan viimeiseksi, sanoo ylitarkastaja

Uudet ravintolarajoitukset ovat voimassa helmikuun loppuun saakka. Tavoitteena on, että maaliskuun alusta kaikki loputkin ravintolarajoitukset puretaan ja ravintolat voivat olla auki taas normaalisti.

Myös kokoontumisrajoituksiin helpotuksia

Kokoontumisrajoituksiin on tulossa maanantaina isoja muutoksia etenkin Uudellamaalla.

Rajoituksiakin silti on.

Koko Etelä-Suomen alueella on nimittäin edelleen voimassa tartuntatautilain 58 d §:n mukainen määräys, joka edellyttää tiloista vastaavalta toimijalta terveysturvallisuustoimia laajasti erilaisissa asiakas- ja osallistujatiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja museoissa. Määräys koskee myös yleisötilaisuuksia.

Vastaava kevennys on tullut voimaan Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella jo lauantaina 12.2.

Jo aiemmin voimaan tulleen päätöksen mukaan sisätiloissa voi järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, jos yleisöllä on määritellyt istumapaikat ja tilaisuuteen voi ottaa yleisöä enintään puolet enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa.

Kokoontumisrajoitusten purkaminen jatkuu muuallakin

– Meillä koronatilanne on menossa parempaan suuntaa. Aion huomenna (maanantaina) keskustella ylijohtajan kanssa ja esittää, että aiempi rajoitusmääräys puretaan joko välittömästi tai voimassaolon päättyessä tiistaina 15.2., sanoo johtaja Heikki Mäki Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Alueella on ollut yleisötilaisuuksia sisätiloissa koskeva rajoitus. Sen mukaan tilaisuuteen on voinut osallistua korkeintaan 50 prosenttia suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa.